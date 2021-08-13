Праздник Маковея: традиции и запреты Первого спаса

13 августа 2021 11:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Праздник Маковея: традиции и запреты Первого спаса
Праздник Маковея: традиции и запреты Первого спаса
pixabay.com

Рассказываем о главных традициях Первогого спаса!

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Первый спас, он же Мокрый или Медовый, православные празднуют 14 августа.

Что можно святить на Медовый Спас 

В августе украинцы традиционно начинают собирать урожай. С этим связаны и народные традиции, которые сохраняются по сей день. К первому Спасу уже можно собирать фрукты, овощи и мед. Именно их принято нести в церковь. 

Кроме того, можно взять с собой мак, воду, цветы, букеты из мяты. Такой букет трав затем необходимо оставить в доме, он будет оберегать от нечистой силы. 

Что нельзя делать на Маковея

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Запретов на Маковея немного, но они строгие. Например, категорически нельзя работать (ни дома, ни в поле или в огороде), также желательно соблюдать пост, не ссориться, не сквернословить. Нежелательно громко говорить и устраивать застолье. 

Все же праздник является семейным!

Напомним,

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