Праздник Маковея: традиции и запреты Первого спаса

Рассказываем о главных традициях Первогого спаса!

Что можно святить на Медовый Спас

В августе украинцы традиционно начинают собирать урожай. С этим связаны и народные традиции, которые сохраняются по сей день. К первому Спасу уже можно собирать фрукты, овощи и мед. Именно их принято нести в церковь.

Кроме того, можно взять с собой мак, воду, цветы, букеты из мяты. Такой букет трав затем необходимо оставить в доме, он будет оберегать от нечистой силы.

Что нельзя делать на Маковея

Запретов на Маковея немного, но они строгие. Например, категорически нельзя работать (ни дома, ни в поле или в огороде), также желательно соблюдать пост, не ссориться, не сквернословить. Нежелательно громко говорить и устраивать застолье.

Все же праздник является семейным!

Напомним,