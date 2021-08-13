Праздник Маковея: традиции и запреты Первого спаса
Рассказываем о главных традициях Первогого спаса!
Медовый, православные празднуют 14 августа.
Что можно святить на Медовый Спас
В августе украинцы традиционно начинают собирать урожай. С этим связаны и народные традиции, которые сохраняются по сей день. К первому Спасу уже можно собирать фрукты, овощи и мед. Именно их принято нести в церковь.
Кроме того, можно взять с собой мак, воду, цветы, букеты из мяты. Такой букет трав затем необходимо оставить в доме, он будет оберегать от нечистой силы.
Что нельзя делать на Маковея
Все же праздник является семейным!
Напомним,