Медовый спас 2021: дата, традиции праздника

Медовый спас в 2021 году Украина отметит 14 августа.

Медовый спас еще называют первым, в это время принято приносить в храм плоды своих трудов, 14 августа — мед.

В церквях повсеместно проводятся богослужения,

Кроме того, у украинцев есть множество традиций, связанных с Медовым спасом. Например, принято именно в праздник купать скот, чтобы животные оставалась здоровыми весь год. Еще есть поверье, что в этот день следует сажать озимые, чтобы они дали хороший урожай в ближайшем будущем.

Конечно же, как и в любой праздник, в Медовый спас желательно воздержаться от активной работы, перенести уборку на другой день, а вечером обязательно собраться в кругу семьи и полакомиться выпечкой с добавлением меда.

Напомним,