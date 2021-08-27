Выходные и праздники в сентябре 2021 года в Украине

Выходные и праздники в сентябре 2021 года в Украине

Рассказываем, какие праздники Украина отметит в сентябре 2021 года и сколько нам полагается дополнительных выходных.

Осень несет нам прохладу, которой многие так долго ждали, бархатный сезон, особенные дожди и прогулки по лесу в поисках грибов. Сентябрь также открывает новый учебный год для учеников школ и студентов.

Рассказываем, какими еще событиями богат первый месяц осени.

Выходные в сентябре 2021 года

В сентябре, к сожалению, нет официальных праздников, закрепленных на государственном уровне, предусматривающих дополнительные выходные. В этом месяце можем рассчитывать только на стандартные субботы и воскресенья.

В сентябре будет 22 рабочих дня и 8 выходных.

Календарь праздников на сентябрь

1 сентября – День знаний.

– День знаний. 2 сентября – День окончания Второй мировой войны, а также День нотариата.

– День окончания Второй мировой войны, а также День нотариата. 5 сентября – Международный день благотворительности.

– Международный день благотворительности. 6 сентября – День предпринимателя.

– День предпринимателя. 8 сентября – Международный день грамотности и День солидарности журналистов.

– Международный день грамотности и День солидарности журналистов. Читайте также Что можно и нельзя святить на Пасху 2021 9 сентября – Международный день красоты, День тестировщика, а также День дизайнера-графика.

– Международный день красоты, День тестировщика, а также День дизайнера-графика. 10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.

– Всемирный день предотвращения самоубийств. 11 сентября – День украинского кино, День физкультуры и спорта.

– День украинского кино, День физкультуры и спорта. 12 сентября – День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, а также День памяти жертв фашизма.

– День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, а также День памяти жертв фашизма. 13 сентября – День программиста.

– День программиста. 15 сентября – Международный день демократии, а также День HR-менеджера.

– Международный день демократии, а также День HR-менеджера. 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя.

– Международный день охраны озонового слоя. 17 сентября – День спасателя Украины.

– День спасателя Украины. 18 сентября – День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника.

– День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника. 19 сентября – День работника леса, Всенародный день отца и День рождения смайлика.

– День работника леса, Всенародный день отца и День рождения смайлика. 20 сентября – День рекрутера.

– День рекрутера. 21 сентября – Международный день мира, а также православная церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы.

– Международный день мира, а также православная церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы. 22 сентября – День партизанской славы, Всемирный день без автомобилей, а также День осеннего равноденствия.

– День партизанской славы, Всемирный день без автомобилей, а также День осеннего равноденствия. 26 сентября – Европейский день языков, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, День машиностроителя, День воспитателя и дошкольных работников, Международный день глухих, а еще Всемирный день контрацепции.

– Европейский день языков, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, День машиностроителя, День воспитателя и дошкольных работников, Международный день глухих, а еще Всемирный день контрацепции. 27 сентября – Всемирный день туризма, а также православные отмечают Воздвижение креста Господня.

– Всемирный день туризма, а также православные отмечают Воздвижение креста Господня. 28 сентября – Международный день всеобщего доступа к информации и Всемирный день борьбы против бешенства.

– Международный день всеобщего доступа к информации и Всемирный день борьбы против бешенства. 29 сентября – День памяти трагедии Бабьего Яра, а еще Всемирный день сердца и День отоларинголога.

– День памяти трагедии Бабьего Яра, а еще Всемирный день сердца и День отоларинголога. 30 сентября – Всемирный день моря, День усыновления, Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика.

Напомним,