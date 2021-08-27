Выходные и праздники в сентябре 2021 года в Украине
Рассказываем, какие праздники Украина отметит в сентябре 2021 года и сколько нам полагается дополнительных выходных.
Рассказываем, какими еще событиями богат первый месяц осени.
Выходные в сентябре 2021 года
В сентябре, к сожалению, нет официальных праздников, закрепленных на государственном уровне, предусматривающих дополнительные выходные. В этом месяце можем рассчитывать только на стандартные субботы и воскресенья.
В сентябре будет 22 рабочих дня и 8 выходных.
Календарь праздников на сентябрь
- 1 сентября – День знаний.
- 2 сентября – День окончания Второй мировой войны, а также День нотариата.
- 5 сентября – Международный день благотворительности.
- 6 сентября – День предпринимателя.
- 8 сентября – Международный день грамотности и День солидарности журналистов.
- 10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.
- 11 сентября – День украинского кино, День физкультуры и спорта.
- 12 сентября – День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, а также День памяти жертв фашизма.
- 13 сентября – День программиста.
- 15 сентября – Международный день демократии, а также День HR-менеджера.
- 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя.
- 17 сентября – День спасателя Украины.
- 18 сентября – День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника.
- 19 сентября – День работника леса, Всенародный день отца и День рождения смайлика.
- 20 сентября – День рекрутера.
- 21 сентября – Международный день мира, а также православная церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы.
- 22 сентября – День партизанской славы, Всемирный день без автомобилей, а также День осеннего равноденствия.
- 26 сентября – Европейский день языков, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, День машиностроителя, День воспитателя и дошкольных работников, Международный день глухих, а еще Всемирный день контрацепции.
- 27 сентября – Всемирный день туризма, а также православные отмечают Воздвижение креста Господня.
- 28 сентября – Международный день всеобщего доступа к информации и Всемирный день борьбы против бешенства.
- 29 сентября – День памяти трагедии Бабьего Яра, а еще Всемирный день сердца и День отоларинголога.
- 30 сентября – Всемирный день моря, День усыновления, Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика.
Напомним,