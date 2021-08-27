Выходные и праздники в сентябре 2021 года в Украине

27 августа 2021 15:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Выходные и праздники в сентябре 2021 года в Украине
Выходные и праздники в сентябре 2021 года в Украине
pixabay.com

Рассказываем, какие праздники Украина отметит в сентябре 2021 года и сколько нам полагается дополнительных выходных.

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Осень несет нам прохладу, которой многие так долго ждали, бархатный сезон, особенные дожди и прогулки по лесу в поисках грибов. Сентябрь также открывает новый учебный год для учеников школ и студентов.

Рассказываем, какими еще событиями богат первый месяц осени.

Выходные в сентябре 2021 года  

В сентябре, к сожалению, нет официальных праздников, закрепленных на государственном уровне, предусматривающих дополнительные выходные. В этом месяце можем рассчитывать только на стандартные субботы и воскресенья.

В сентябре будет 22 рабочих дня и 8 выходных. 

Календарь праздников на сентябрь 

  • 1 сентября – День знаний.
  • 2 сентября – День окончания Второй мировой войны, а также День нотариата.
  • 5 сентября – Международный день благотворительности.
  • 6 сентября – День предпринимателя.
  • 8 сентября – Международный день грамотности и День солидарности журналистов.
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    9 сентября – Международный день красоты, День тестировщика, а также День дизайнера-графика.
  • 10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.
  • 11 сентября – День украинского кино, День физкультуры и спорта.
  • 12 сентября – День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, а также День памяти жертв фашизма.
  • 13 сентября – День программиста.
  • 15 сентября – Международный день демократии, а также День HR-менеджера.
  • 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя.
  • 17 сентября – День спасателя Украины.
  • 18 сентября – День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника.
  • 19 сентября – День работника леса, Всенародный день отца и День рождения смайлика.
  • 20 сентября – День рекрутера.
  • 21 сентября – Международный день мира, а также православная церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы.
  • 22 сентября – День партизанской славы, Всемирный день без автомобилей, а также День осеннего равноденствия.
  • 26 сентября – Европейский день языков, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, День машиностроителя, День воспитателя и дошкольных работников, Международный день глухих, а еще Всемирный день контрацепции.
  • 27 сентября – Всемирный день туризма, а также православные отмечают Воздвижение креста Господня.
  • 28 сентября – Международный день всеобщего доступа к информации и Всемирный день борьбы против бешенства.
  • 29 сентября – День памяти трагедии Бабьего Яра, а еще Всемирный день сердца и День отоларинголога.
  • 30 сентября – Всемирный день моря, День усыновления, Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика.

Напомним,

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