Собираем пасхальную корзину правильно

Что можно и нельзя святить на Пасху 2021

В ночь с субботы на воскресенье, 2 мая, православные верующие отправляются в храмы на богослужения с пасхальными корзинками.

В церковь принято приносить продукты, которые были запрещены во время Великого поста, чтобы освященной пищей начать день Воскресения Христового.

Что нужно святить на Пасху

Рассказываем, что нужно положить в корзину на Пасху, а какие продукты, по церковным канонам, запрещены в этот день.

1. Кулич

Паска олицетворяет тело Иисуса Христа, Воскресение и Небесное царство.

Отметим, что ритуал приготовления пасхального кулича тоже является своеобразным таинством, хозяйка должна быть на кухне одна, сохранять умиротворенный настрой и ни о чем не переживать во время создания кулича.

2. Пасхальные яйца

Яйца тоже желательно посвятить, они символизируют вечную жизнь, а красные крашанки олицетворяют кровь спасителя, с которой возродились люди.

3. Молочные продукты

Можно по желанию положить вы корзинку сыр, брынзу, сметану и, конечно, творожную паску.

4. Мясо

Не запрещены копчености, колбаса и сало.

5. Соль

Она считается символом здоровья и прочного материального положения.

Что нельзя святить на Пасху

В пасхальную корзинку не следует класть:

алкоголь (в том числе вино),

любые блюда из крови животных,

ножи,

деньги,

документы,

драгоценности,

фрукты и овощи.

Напомним,