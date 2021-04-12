Собираем пасхальную корзину правильно

12 апреля 2021 10:30 Алла Лысак
Собираем пасхальную корзину правильно
Что можно и нельзя святить на Пасху 2021
pixabay.com

В ночь с субботы на воскресенье, 2 мая, православные верующие отправляются в храмы на богослужения с пасхальными корзинками.

В церковь принято приносить продукты, которые были запрещены во время Великого поста, чтобы освященной пищей начать день Воскресения Христового.

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Рассказываем, что нужно положить в корзину на Пасху, а какие продукты, по церковным канонам, запрещены в этот день. 

Что нужно святить на Пасху

1. Кулич

Паска олицетворяет тело Иисуса Христа, Воскресение и Небесное царство.

Отметим, что ритуал приготовления пасхального кулича тоже является своеобразным таинством, хозяйка должна быть на кухне одна, сохранять умиротворенный настрой и ни о чем не переживать во время создания кулича.

2. Пасхальные яйца 

Яйца тоже желательно посвятить, они символизируют вечную жизнь, а красные крашанки олицетворяют кровь спасителя, с которой возродились люди.

3. Молочные продукты

Можно по желанию положить вы корзинку сыр, брынзу, сметану и, конечно, творожную паску. 

4. Мясо

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Не запрещены копчености, колбаса и сало.

5. Соль

Она считается символом здоровья и прочного материального положения. 

Что нельзя святить на Пасху

В пасхальную корзинку не следует класть:

  • алкоголь (в том числе вино),
  • любые блюда из крови животных,
  • ножи,
  • деньги,
  • документы,
  • драгоценности,
  • фрукты и овощи. 

Напомним,

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