Собираем пасхальную корзину правильно
В ночь с субботы на воскресенье, 2 мая, православные верующие отправляются в храмы на богослужения с пасхальными корзинками.
В церковь принято приносить продукты, которые были запрещены во время Великого поста, чтобы освященной пищей начать день Воскресения Христового.
Что нужно святить на Пасху
1. Кулич
Паска олицетворяет тело Иисуса Христа, Воскресение и Небесное царство.
Отметим, что ритуал приготовления пасхального кулича тоже является своеобразным таинством, хозяйка должна быть на кухне одна, сохранять умиротворенный настрой и ни о чем не переживать во время создания кулича.
2. Пасхальные яйца
Яйца тоже желательно посвятить, они символизируют вечную жизнь, а красные крашанки олицетворяют кровь спасителя, с которой возродились люди.
3. Молочные продукты
Можно по желанию положить вы корзинку сыр, брынзу, сметану и, конечно, творожную паску.
4. Мясо
5. Соль
Она считается символом здоровья и прочного материального положения.
Что нельзя святить на Пасху
В пасхальную корзинку не следует класть:
- алкоголь (в том числе вино),
- любые блюда из крови животных,
- ножи,
- деньги,
- документы,
- драгоценности,
- фрукты и овощи.
Напомним,