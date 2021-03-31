Католическая Пасха 2021: дата, как отмечается
Католики и православные празднуют Пасху в разные даты.
В 2021 году праздник Христового Воскресения попадает у католиков на 4 апреля.
При этом важно помнить, что во внимание берется не календарная, а климатическая весна, то есть сезон начинается уже после прихода тепла.
Дня весеннего равноденствия 21 марта.
Как же высчитать дату Пасхи?
Католики смотрят на первое полнолуние после 21 марта, следующее за ним воскресенье и будет пасхальным.
В 2022 году, например, католическая Пасха будет поздней – 17 апреля, а в 2023 году попадет на 9 апреля.
Традиции католической Пасхи
Католики любят дарить друг другу шоколадные яйца.
Считается, что именно пасхальный кролик приносит яйца и подарки, поэтому католики украшают свои дома фигурками кролика.
Напомним,