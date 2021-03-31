Лунный календарь стрижек в апрель 2021 года

31 марта 2021 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь стрижек в апрель 2021 года
Лунный календарь стрижек на апрель 2021: позитивные и негативные дни
pixabay.com

Лунный календарь стрижек поможет вам выбрать максимально благоприятный день для любой процедуры с волосами, как в салоне, так и дома.

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Лунный цикл ежемесячно обеспечивает благоприятные и неблагоприятные дни для процедур, связанных с волосами. В наших локонах накапливается энергия, поэтому обращаться с ними следует очень осторожно!

Благоприятные дни для стрижки и покраски в апреле

  •  1, 2, 3, 5, 6, 13, 4, 15, 17 апреля. 

Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни (даже для покраски волос)

  • 4, 7, 11, 18, 19, 25, 26 и 27 апреля.

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Даже если у вас нет календаря с четкими датами под рукой, можно руководствоваться общими фазами цикла, запомнив, что во время растущей Луны стричься можно, а когда Луна убывает или на небе взошла полная Луна, лучше отложить посещение салона. 

Напомним,

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