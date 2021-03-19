Выходные на Пасху и 1 Мая: сколько будем отдыхать
В мае украинцы смогут отдохнуть благодаря государственным и крупным церковным праздникам.
Выходные в мае 2021 года
1 Мая мы празднуем День труда.
В соответствии с решением Кабинета министров нашей страны, этот день является выходным. В 2021 году он попадает на субботу, день отдыха переносится на ближайший рабочий день – понедельник. Следовательно, 3 мая будет выходным.
Во второй день месяца православные будут отмечать Пасху, этот праздник тоже дарит нам дополнительный выходной день. Как правило, отдыхаем мы в понедельник после Светлого Христового Воскресенья. Но и здесь срабатывает правило переноса выходного дня на первый рабочий, им будет вторник, 4 мая.
Следующий выходной попадает на 9 Мая, когда отмечается День победы.
Он тоже попадает на выходной, поэтому день отдыха переносится на 10 мая.
Напомним,
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