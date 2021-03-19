19 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
19 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
19 марта является 78 днем года, до конца года осталось 286 дней.
Какой праздник 19 марта 2021?
Памятные даты 19 марта, годовщины и события
В 1831 году в США зафиксировано первое ограбление банка. Английский иммигрант Эдвард Смит сумел украсть из City Bank of New York огромную сумму в 245 тысяч долларов. Однако в итоге полиция его поймала.
Злоумышленник вернул все деньги и отправился в тюрьму на 5 лет.
В 1859 году в Париже состоялась премьера оперы Шарля Гуно Фауст.
В 1911 году в Германии, Австро-Венгрии, Швейцарии и Дании впервые за всю историю отпраздновали Международный женский день.
В 1917 году в Киеве 100 тыс. человек вышли на улицы с требованием предоставить Украине автономию.
В 1953 году по телевидению впервые показали церемонию вручения премии Оскар.
Кто родился 19 марта
19 марта родились американский киноактер Брюс Уиллис, украинский музыкант и фронтмен группы Мандры Сергей Фоменко.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Обретения честного Креста и гвоздей Святой равноапостольской царицей Еленой в Иерусалиме.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 19 марта
Наши предки ожидали в этот день возвращения аистов из теплых краев.
Именинники:
- Аркадий, Федор и Константин.
Напомним,