19 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

19 марта 2021 00:10 Алла Лысак
19 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
19 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
pixabay.com

19 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

19 марта является 78 днем года, до конца года осталось 286 дней.

Какой праздник 19 марта 2021?         

Памятные даты 19 марта, годовщины и события 

В 1831 году в США зафиксировано первое ограбление банка. Английский иммигрант Эдвард Смит сумел украсть из City Bank of New York огромную сумму в 245 тысяч долларов. Однако в итоге полиция его поймала.

Злоумышленник вернул все деньги и отправился в тюрьму на 5 лет.

В 1859 году в Париже состоялась премьера оперы Шарля Гуно Фауст.

В 1911 году в Германии, Австро-Венгрии, Швейцарии и Дании впервые за всю историю отпраздновали Международный женский день.

В 1917 году в Киеве 100 тыс. человек вышли на улицы с требованием предоставить Украине автономию. 

В 1953 году по телевидению впервые показали церемонию вручения премии Оскар.

19 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Кто родился 19 марта

19 марта родились  американский киноактер Брюс Уиллис,  украинский музыкант и фронтмен группы Мандры Сергей  Фоменко.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Обретения честного Креста и гвоздей Святой равноапостольской царицей Еленой в Иерусалиме.

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Раньше в Украине в этот день очень бережно относились к воде, освящали колодцы, посещали бани. Под запретом нецензурная лексика и плохие мысли, нельзя сплетничать и выдумывать, лучше отказаться от вредных привычек, курения и спиртного. 

Приметы на 19 марта

Наши предки ожидали в этот день возвращения аистов из теплых краев. 

Именинники: 

  •  Аркадий, Федор и Константин.

19 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Напомним,

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