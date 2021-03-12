Глоба назвал баловней судьбы в марте

12 марта 2021 15:45 Алла Лысак
Глоба назвал баловней судьбы в марте
Глоба назвал баловней судьбы в марте
pixabay.com

Астролог Павел Глоба назвал представителей знаков Зодиака, которые в марте смогут достигнуть больше.

Овен

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Вы – везунчик в марте! Самое время искать новую работу или начинать свое дело, ведь все у вас получится. Не забывайте о дипломатичности, надобности иногда идти на компромиссы, даже если при этом вы что-то теряете. 

Не общайтесь с людьми, которые высасывают из вас энергию. 

Близнецы

Дорогие Близнецы, вас ожидает приятный во всех отраслях период.

Март принесет много позитивных перемен, если решитесь на путешествия и знакомства. Отдохнуть должна душа.

Скорпион

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В марте вы погрузитесь в амурные страсти по самые ушки. На личном фронте будет так активно, что даже работа станет второстепенной. И хорошо, что именно в этот период ожидаются финансовые поступления.

Они помогут вам удержаться на плаву, не особенно напрягаясь.

Напомним,

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