Глоба назвал баловней судьбы в марте

Астролог Павел Глоба назвал представителей знаков Зодиака, которые в марте смогут достигнуть больше.

Овен

Вы – везунчик в марте! Самое время искать новую работу или начинать свое дело, ведь все у вас получится. Не забывайте о дипломатичности, надобности иногда идти на компромиссы, даже если при этом вы что-то теряете.

Не общайтесь с людьми, которые высасывают из вас энергию.

Близнецы

Дорогие Близнецы, вас ожидает приятный во всех отраслях период.

Март принесет много позитивных перемен, если решитесь на путешествия и знакомства. Отдохнуть должна душа.

Скорпион

В марте вы погрузитесь в амурные страсти по самые ушки. На личном фронте будет так активно, что даже работа станет второстепенной. И хорошо, что именно в этот период ожидаются финансовые поступления.

Они помогут вам удержаться на плаву, не особенно напрягаясь.

Напомним,