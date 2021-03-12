Глоба назвал баловней судьбы в марте
12 марта 2021 15:45
Алла Лысак
Глоба назвал баловней судьбы в марте
pixabay.com
Астролог Павел Глоба назвал представителей знаков Зодиака, которые в марте смогут достигнуть больше.
Овен
Вы – везунчик в марте! Самое время искать новую работу или начинать свое дело, ведь все у вас получится. Не забывайте о дипломатичности, надобности иногда идти на компромиссы, даже если при этом вы что-то теряете.
Не общайтесь с людьми, которые высасывают из вас энергию.
Близнецы
Дорогие Близнецы, вас ожидает приятный во всех отраслях период.
Март принесет много позитивных перемен, если решитесь на путешествия и знакомства. Отдохнуть должна душа.
Скорпион
В марте вы погрузитесь в амурные страсти по самые ушки. На личном фронте будет так активно, что даже работа станет второстепенной. И хорошо, что именно в этот период ожидаются финансовые поступления.
Они помогут вам удержаться на плаву, не особенно напрягаясь.
Напомним,