Знаки Зодиака, которые не прощают измену партнера

10 февраля 2021 23:00 Алла Лысак
Знаки Зодиака, которые не прощают измену партнера
Знаки Зодиака, которые не прощают измену партнера
pixabay.com

Измена – огромный стресс для любящего человека, но все знаки Зодиака реагируют на нее иначе.

Овен

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Овен будет до последнего надеяться на то, что предательства не было. Но когда ему предоставят факты, ух, без скандала не обойдется. Вслед за битьем посуды последует расставание. И человеку, который предал, придется долго вымаливать прощение (скорее всего, Овен вычеркнет бывшего возлюбленного из жизни).

Лев

Этот знак даже не попытается выяснить, как и почему произошла измена, он гордо уйдет «в закат». Истерики в этом случае Лев посчитает бесполезными. И именно такая реакция заставит провинившегося человека чувствовать себя ужасно.

Однако рассчитывать на прощение и снисходительность со стороны Льва не стоит.

Весы

Весы любят раз и навсегда, такого же отношения они ожидают от партнера. Предательство ставит жирный крест на отношениях с человеком. Более того, Весы еще какое-то время будут отходить от удара, не начиная новые отношения.

Стрелец

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Стрельцы не будут поднимать лишнего шума из-за неверности второй половинки, они молча уйдут и переключатся на новый объект симпатии. Конечно, им тоже будет больно, однако их способ справляться с неприятностями в том и заключается.

Напомним,

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