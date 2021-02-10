Знаки Зодиака, которые не прощают измену партнера

Измена – огромный стресс для любящего человека, но все знаки Зодиака реагируют на нее иначе.

Овен

Лев

Овен будет до последнего надеяться на то, что предательства не было. Но когда ему предоставят факты, ух, без скандала не обойдется. Вслед за битьем посуды последует расставание. И человеку, который предал, придется долго вымаливать прощение (скорее всего, Овен вычеркнет бывшего возлюбленного из жизни).

Этот знак даже не попытается выяснить, как и почему произошла измена, он гордо уйдет «в закат». Истерики в этом случае Лев посчитает бесполезными. И именно такая реакция заставит провинившегося человека чувствовать себя ужасно.

Однако рассчитывать на прощение и снисходительность со стороны Льва не стоит.

Весы

Весы любят раз и навсегда, такого же отношения они ожидают от партнера. Предательство ставит жирный крест на отношениях с человеком. Более того, Весы еще какое-то время будут отходить от удара, не начиная новые отношения.

Стрелец

Стрельцы не будут поднимать лишнего шума из-за неверности второй половинки, они молча уйдут и переключатся на новый объект симпатии. Конечно, им тоже будет больно, однако их способ справляться с неприятностями в том и заключается.

Напомним,