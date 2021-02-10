Знаки Зодиака, которые не прощают измену партнера
Измена – огромный стресс для любящего человека, но все знаки Зодиака реагируют на нее иначе.
Овен
Лев
Этот знак даже не попытается выяснить, как и почему произошла измена, он гордо уйдет «в закат». Истерики в этом случае Лев посчитает бесполезными. И именно такая реакция заставит провинившегося человека чувствовать себя ужасно.
Однако рассчитывать на прощение и снисходительность со стороны Льва не стоит.
Весы
Весы любят раз и навсегда, такого же отношения они ожидают от партнера. Предательство ставит жирный крест на отношениях с человеком. Более того, Весы еще какое-то время будут отходить от удара, не начиная новые отношения.
Стрелец
Напомним,