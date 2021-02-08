Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые скоро столкнутся с жизненными переменами
Скоро все изменится для нескольких знаков Зодиака.
Лев
Однако вам не стоит пасовать перед срочными вызовами судьбы.
Придется посидеть над книжками, освоить новую отрасль, но в итоге… Оно будет того стоить!
Водолей
Вам Судьба уготовила интересную встречу. Оглянитесь по сторонам, чтобы обнаружить человека, который пристально за вами наблюдает. Если вы ответите на его взгляд улыбкой, то дадите старт роману.
Козерог
Напомним,