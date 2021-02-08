Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые скоро столкнутся с жизненными переменами

Скоро все изменится для нескольких знаков Зодиака.

Лев

Изменения в вашей жизни будут связаны с работой. Скорее всего, вам предложат какую-то новую должность.

Однако вам не стоит пасовать перед срочными вызовами судьбы.

Придется посидеть над книжками, освоить новую отрасль, но в итоге… Оно будет того стоить!

Водолей

Вам Судьба уготовила интересную встречу. Оглянитесь по сторонам, чтобы обнаружить человека, который пристально за вами наблюдает. Если вы ответите на его взгляд улыбкой, то дадите старт роману.

Козерог

По мнению Глобы, ваша жизнь изменится в эмоциональном плане. Ощущений будет так много, что вы захотите отдохнуть. Но в конечном счете окажетесь рады, что в вашу жизнь пришел этот человек.

Напомним,