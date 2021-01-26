Названы самые жадные знаки Зодиака
Эти знаки Зодиака частенько удостаиваются совсем нелестного прозвища скупердяев.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые отличаются жадностью.
Козерог
Проблема Козерога в том, что для него ценность имеют сами деньги, а не возможности, которые они дают.
Рак
Рак может потратить все деньги на себя и близких, но к людям значительно менее родным они относятся иначе. Могут, например, не дать деньги в долг приятелю, даже если имеют возможность помочь. Наверное, это врожденная вредность, не иначе.
Телец
Напомним,