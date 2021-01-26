Названы самые жадные знаки Зодиака

Эти знаки Зодиака частенько удостаиваются совсем нелестного прозвища скупердяев.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые отличаются жадностью.

Козерог

О, Козерог экономит не только на своих близких, но и на себе. Он может отказаться от многих вещей, тянуть даже с необходимыми покупками до последнего момента, лишь бы не расставаться с деньгами.

Проблема Козерога в том, что для него ценность имеют сами деньги, а не возможности, которые они дают.

Рак

Рак может потратить все деньги на себя и близких, но к людям значительно менее родным они относятся иначе. Могут, например, не дать деньги в долг приятелю, даже если имеют возможность помочь. Наверное, это врожденная вредность, не иначе.

Телец

У Тельцов порой включается показная щедрость, но на деле они совсем не против пожить за чужой счет, ничего не делая для своего благосостояния. Астролог отметила, что именно этот знак Зодиака чаще выбирает роль содержанки или альфонса.

Напомним,