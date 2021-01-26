Лунный календарь: гороскоп на 26 января 2021 года для всех знаков Зодиака

26 января 2021 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 26 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 26 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.

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Период лунного Рака подходит для людей, которые больше всего в работе и личной жизни ценят стабильность, возможность подготовиться к завтрашнему дню. Вселенная позволит вам сделать это, спланировать будущее и обрести уверенность.

Хорошо продвигаются дела, связанные с антиквариатом.  

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Четырнадцатый лунный день считается благоприятным для разного рода начинаний. Можете смело озвучивать и продвигать свои идеи, они обязательно получат не только отклик, но и поддержку. С близкими будьте сдержаннее, не высказывайтесь резко. 

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