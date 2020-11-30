Гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака

30 ноября 2020 23:00 Алла Лысак
Гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

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Гороскоп Овен на декабрь 2020

Возможности могут вскружить вам голову, но действовать желательно осмотрительно. Оптимизм способен помешать вам увидеть ошибку и отреагировать на нее своевременно. Лучше все проверять и перепроверять. 

Гороскоп Телец на декабрь 2020

Постарайтесь на все реагировать проще, чтобы не ощутить на старте месяца эмоциональное опустошение. Желательно в общении с близкими занимать компромиссную позицию, иначе праздники «разнообразят» конфликты.

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Гороскоп Близнецы на декабрь 2020

Месяц пройдет под символом трудовых подвигов, вы будете смело идти к цели, даже если не все планы удается реализовать так, как и было задумано, вы все равно двигаетесь.

Порой будет сложно удержать эмоции в себе, но срывы никому не помогут. 

Гороскоп Рак на декабрь 2020

На декабрь вы запланировали себе много дел, придется их все довести до конца. Если сконцентрируетесь, сможете выполнить задания до дедлайна.

Перед праздниками к вам пожалуют друзья, с которыми вы будете безумно рады провести время. 

Гороскоп Лев на декабрь 2020

Первый месяц зимы принесет вам небольшие неприятности со здоровьем. Быстрому выздоровлению поспособствуют позитивный настрой и отдых. Придется скорректировать свои планы и перенести профессиональные подвиги на январь. 

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Гороскоп Дева на декабрь 2020

Некая подавленность на старте месяца сменится приятным предвкушением праздников. Однако новогоднее настроение не появится само по себе, вам придется постараться!

Привлеките к подготовке семью. 

Гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака

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Гороскоп Весы на декабрь 2020

Прекрасный период для делового сотрудничества: если вы активно работали над сделками и договоренностями, то в декабре они могут быть, наконец, подписаны!

Гороскоп Скорпион на декабрь 2020

В первой половине месяца эмоциональность в отношениях лишь навредит. Не устраивайте партнеру сцены, иначе о семейных праздниках придется забыть. К счастью, во второй половине ситуация выровняется, вы покажете любовь. 

Гороскоп Стрелец на декабрь 2020

Неприятности декабря, если и будут, останутся в прошлом до Нового года. Под елочку вам сделают интересное профессиональное предложение.

Подумайте, конечно, день-два, а потом говорите заветное «да»!

Гороскоп Козерог на декабрь 2020

Лучше деньги пока не тратить, в декабре вы можете ощутить незначительный дефицит финансов. Эта ситуация способна спровоцировать конфликты в семье, но относиться к временным трудностям желательно проще. 

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Гороскоп Водолей на декабрь 2020

Контролируйте себя в первой половине месяца: даже если вам чего-то очень хочется, нельзя забывать об обязанностях, стратегическом планировании и перспективах. Ближе к праздникам вы проявите свою стрессоустойчивость, решив проблемы одним махом. 

Гороскоп Рыбы на декабрь 2020

Вас ждет много соблазнов и испытаний. Возможны различные нарушения здоровья. Повышенная эмоциональность и агрессивность, наряду с внешней подавленностью, могут сыграть плохую роль в отношениях с ближними. 

Гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака

Напомним,

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