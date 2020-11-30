Лунный календарь: гороскоп на 30 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
30 ноября 2020 00:20
Лунный гороскоп на 30 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.
лунных Близнецов создан для быстрых и энергичных дел. Вам значительно проще заниматься активной работой, чем сидеть на одном месте и на чем-то концентрироваться. Решения принимаются легко и без колебаний.
Можно заниматься финансами, проводить сделки с ценными бумагами, планируйте срочные дела.