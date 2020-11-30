Лунный календарь: гороскоп на 30 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

30 ноября 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 30 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 30 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

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Период лунных Близнецов создан для быстрых и энергичных дел. Вам значительно проще заниматься активной работой, чем сидеть на одном месте и на чем-то концентрироваться. Решения принимаются легко и без колебаний.

Можно заниматься финансами, проводить сделки с ценными бумагами, планируйте срочные дела.   

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Пятнадцатый лунный день (полнолуние) считается днем искушений и соблазнов. Ситуация будет сильно зависеть от вашего выбора, как вы отреагируете на конкретную ситуацию или предложение. Тропинка судьбы может завести в непредсказуемое место и осложнить отношения с близкими. 

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