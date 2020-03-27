Гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков Зодиака

27 марта 2020 22:30 Алла Лысак
Гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков Зодиака

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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)  

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Месяц окажется неоднозначным, несмотря на множество возможностей улучшить свою жизнь или достигнуть желанной цели.

Крепко держитесь за собственные моральные принципы.  

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)

Опыт прошлого и выдающиеся личные качества помогут вам добиться существенных карьерных высот. 

Во второй половине месяца вы можете оказаться в трудной ситуации, а руку помощи вам протянут влиятельные друзья. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)

Скучать вам точно не придется, в апреле вы увлечетесь чем-то новым и сможете существенно улучшить свои текущие навыки.  

РАК (21 июня – 22 июля)

Начало месяца окажется ленивым и расслабляющим, ведь конкуренты вам больше не угрожают. 

Но если совсем ничего не делать, можно оказаться в затруднительном положении. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

Вам придется серьезно трудиться, чтобы достигнуть поставленной цели. В апреле звезды будут благоволить расширению интеллектуальных горизонтов. 

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)

Вам будет сложно совмещать работу и личную жизнь, придется принять тот факт, что вы взяли на себя слишком многое.

Не верьте словам недоброжелателей о том, что вы чего-то не умеете или не знаете.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)

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Наступает период тотального везения, отмечают астрологи.

Чтобы воспользоваться им и осуществить некое желание, определите для себя одно единственное направление работы. 

СКОРПИОН (24 октября – 21 ноября)

Апрель станет не самым благоприятным временем для общения и построения отношений.

Держите эмоции при себе, иначе к концу месяца ваш список врагов может существенно пополниться. 

СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)

Звезды сулят вам месяц удовольствие и полного расслабления.

Вы будете находиться в коконе безопасности, не придется переживать о финансах. да и в отношениях все, наконец, стабильно хорошо. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)

Жизнь потребует от вас изобретательности в финансовом плане, а если перед вами встанет любовный вопрос, смело полагайтесь на свою интуицию. 

ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)

Продолжается сложное время, однако вы сохраняете оптимизм и судьба, кажется, готова улыбнуться вам в ответ.

Необременительные обязанности по дому, если их игнорировать, могут привести к скандалу. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

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Источником вашей решительности в себе станут близкие люди. Отталкивать их категорически запрещено, даже если у вас действительно паршивое настроение. 

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