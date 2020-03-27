Гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков Зодиака
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Крепко держитесь за собственные моральные принципы.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Опыт прошлого и выдающиеся личные качества помогут вам добиться существенных карьерных высот.
Во второй половине месяца вы можете оказаться в трудной ситуации, а руку помощи вам протянут влиятельные друзья.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)
Скучать вам точно не придется, в апреле вы увлечетесь чем-то новым и сможете существенно улучшить свои текущие навыки.
РАК (21 июня – 22 июля)
Начало месяца окажется ленивым и расслабляющим, ведь конкуренты вам больше не угрожают.
Но если совсем ничего не делать, можно оказаться в затруднительном положении.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Вам придется серьезно трудиться, чтобы достигнуть поставленной цели. В апреле звезды будут благоволить расширению интеллектуальных горизонтов.
ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Вам будет сложно совмещать работу и личную жизнь, придется принять тот факт, что вы взяли на себя слишком многое.
Не верьте словам недоброжелателей о том, что вы чего-то не умеете или не знаете.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Чтобы воспользоваться им и осуществить некое желание, определите для себя одно единственное направление работы.
СКОРПИОН (24 октября – 21 ноября)
Апрель станет не самым благоприятным временем для общения и построения отношений.
Держите эмоции при себе, иначе к концу месяца ваш список врагов может существенно пополниться.
СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)
Звезды сулят вам месяц удовольствие и полного расслабления.
Вы будете находиться в коконе безопасности, не придется переживать о финансах. да и в отношениях все, наконец, стабильно хорошо.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)
Жизнь потребует от вас изобретательности в финансовом плане, а если перед вами встанет любовный вопрос, смело полагайтесь на свою интуицию.
ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)
Продолжается сложное время, однако вы сохраняете оптимизм и судьба, кажется, готова улыбнуться вам в ответ.
Необременительные обязанности по дому, если их игнорировать, могут привести к скандалу.