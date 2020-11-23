Знак Зодиака Телец: полный гороскоп на 2021 год
Символом 2021 года по Восточному гороскопу будет Белый Металлический Бык. Что он принесет Тельцу?
Бык предупреждает, что возможности не всегда будут совпадать с вашими желаниями, но умение находить радость даже в мелочах поможет.
Карьерный гороскор для Тельца на 2021 год
Менять работу, начинать бизнес или переходить в другую сферу звезды не советуют. Лучше переждать черную полосу и сполна насладиться белой, а она обязательно в 2021 году будет!
Финансовый гороскоп для Тельца на 2021 год
Рассчитывайте на себя, не надейтесь на серьезные денежные поступления.
Год принесет вам важные навыки – экономии и правильного построения бюджета. Но это не значит, что весь 2021 год Телец будет в чем-то себе отказывать, просто обойдется без чудес, выигрышей в лотерею и других элементов везения.
Будете получать то, что заработали, но зато стабильно.
Любовный гороскоп для Тельца на 2021 год
Гороскоп здоровья для Тельца на 2021 год
Органы желудочно-кишечного тракта могут дать о себе знать, если продолжите переедать и не следить за качеством употребляемой пищи.
Алкогольные напитки должны быть только по праздникам, а фаст-фуд в качестве исключения из правил.
Напомним,