Знак Зодиака Телец: полный гороскоп на 2021 год

Гороскоп на 2021 год для Тельца: любовь, финансы и здоровье

Символом 2021 года по Восточному гороскопу будет Белый Металлический Бык. Что он принесет Тельцу?

Бык предупреждает, что возможности не всегда будут совпадать с вашими желаниями, но умение находить радость даже в мелочах поможет.

Карьерный гороскор для Тельца на 2021 год

Начало года может проверить вас на прочность кризисными моментами. Но в мае, если не станете паниковать, вернете себе позиции.

Менять работу, начинать бизнес или переходить в другую сферу звезды не советуют. Лучше переждать черную полосу и сполна насладиться белой, а она обязательно в 2021 году будет!

Финансовый гороскоп для Тельца на 2021 год

Рассчитывайте на себя, не надейтесь на серьезные денежные поступления.

Год принесет вам важные навыки – экономии и правильного построения бюджета. Но это не значит, что весь 2021 год Телец будет в чем-то себе отказывать, просто обойдется без чудес, выигрышей в лотерею и других элементов везения.

Будете получать то, что заработали, но зато стабильно.

Гороскоп на 2021 год для Тельца: любовь, финансы и здоровье / pixabay.com

Любовный гороскоп для Тельца на 2021 год

Гороскоп здоровья для Тельца на 2021 год

Год Быка не принесет существенных подвижек в романтических отношениях. Проблемой может стать слишком поспешное решение связать себя узами брака. Даже если встретите родственную душу, перенесите свадьбу на следующий год. На уже текущих отношениях негативно может сказаться упрямство Тельцов.

Органы желудочно-кишечного тракта могут дать о себе знать, если продолжите переедать и не следить за качеством употребляемой пищи.

Алкогольные напитки должны быть только по праздникам, а фаст-фуд в качестве исключения из правил.

Гороскоп на 2021 год для Тельца: любовь, финансы и здоровье / pixabay.com

Напомним,