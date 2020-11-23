Знак Зодиака Телец: полный гороскоп на 2021 год

23 ноября 2020 23:00 Алла Лысак
Знак Зодиака Телец: полный гороскоп на 2021 год
Гороскоп на 2021 год для Тельца: любовь, финансы и здоровье
pixabay.com

Символом 2021 года по Восточному гороскопу будет Белый Металлический Бык. Что он принесет Тельцу?

Бык предупреждает, что возможности не всегда будут совпадать с вашими желаниями, но умение находить радость даже в мелочах поможет. 

Карьерный гороскор для Тельца на 2021 год

Читайте такжеНовогодние каникулы: украинцы получат длинные выходные на Новый год и Рождество 2021
Начало года может проверить вас на прочность кризисными моментами. Но в мае, если не станете паниковать, вернете себе позиции.

Менять работу, начинать бизнес или переходить в другую сферу звезды не советуют. Лучше переждать черную полосу и сполна насладиться белой, а она обязательно в 2021 году будет!

Финансовый гороскоп для Тельца на 2021 год

Рассчитывайте на себя, не надейтесь на серьезные денежные поступления.

Год принесет вам важные навыки – экономии и правильного построения бюджета. Но это не значит, что весь 2021 год Телец будет в чем-то себе отказывать, просто обойдется без чудес, выигрышей в лотерею и других элементов везения.

Будете получать то, что заработали, но зато стабильно.

Гороскоп на 2021 год для Тельца: любовь, финансы и здоровье / pixabay.com

Любовный гороскоп для Тельца на 2021 год

Читайте такжеЗнаки Зодиака, для которых 2021 год станет судьбоносным
Год Быка не принесет существенных подвижек в романтических отношениях. Проблемой может стать слишком поспешное решение связать себя узами брака. Даже если встретите родственную душу, перенесите свадьбу на следующий год. На уже текущих отношениях негативно может сказаться упрямство Тельцов.

Гороскоп здоровья для Тельца на 2021 год

Органы желудочно-кишечного тракта могут дать о себе знать, если продолжите переедать и не следить за качеством употребляемой пищи.

Алкогольные напитки должны быть только по праздникам, а фаст-фуд в качестве исключения из правил.

Гороскоп на 2021 год для Тельца: любовь, финансы и здоровье / pixabay.com

Напомним,

Облако тегов

Новый год гороскоп астрология Знаки Зодиака гороскоп 2020 гороскоп для всех знаков зодиака

Материалы по теме

Лунный гороскоп на 24 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 24 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 24 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 24 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
24 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

24 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)

Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)
Холостячка: кто покинул проект в 5 выпуске от 20.11.2020

Холостячка: кто покинул проект в 5 выпуске от 20.11.2020

Популярное видео

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)
Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)

Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK