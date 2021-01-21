Пасха 2021: дата, выходные дни

Когда и как будем праздновать Пасху 2021

Православные и католики в Украине празднуют Пасху, Воскресение Христово, в разные дни.

Пасха в 2021 году у православных попадает на 2 мая. В нашей стране этот праздник является государственным, поэтому дарит нам дополнительный выходной, 3 мая, понедельник, тоже будет нерабочим днем в Украине.

Отметим, что в этом году майские праздники совпадут с пасхальными выходными, украинцы получают длинный уик-энд отдыха – с субботы, 1 мая, по вторник, 4 мая (перенос выходного 1 Мая с субботы на понедельник и пасхальный выходной в понедельник).

Как узнать дату Пасхи?

Католическая Пасха 2021

Дата праздника меняется ежегодно, но существует специальный календарь, в котором выписаны даты Пасхи на много лет вперед. Найти его можно и в Сети, для Украины актуально александрийское исчисление, католики используют григорианское.

В 2021 году католики отметят Воскресение Христово почти на месяц раньше, 4 апреля.

Напомним,