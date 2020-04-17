Чем украсить пасхальный кулич: ТОП-4 варианта
Уже в это воскресенье начнется главный праздник всех любителей крашенных яиц и пышных куличей - Пасха.
Сахарная пудра
Сахарная пудра - самый простой и доступный вариант из всех. Так же вы можете сделать ее самостоятельно. Для этого необходимо перемолоть достаточное количество сахара в блендере. Щедро присыпьте пасхальный кулич и наслаждайтесь сбалансированным вкусом прекрасного.
Взбитые с сахаром белки
Декоративная глазурь и посыпка
Для тех, кто совсем не хочет заморачиваться, производители уже давно придумали аналог. Покупная глазурь так же состоит из сахара, только в виде пудры, с добавлением лимонной кислоты и крахмала (для лучшего взбивания и загустения). Ради эксперимента можете добавить в нее один белок и взбить это все миксером. Затем нанесите смесь на верхушку кулича ложкой и подождите, пока она возьмется. Затем нанесите покупную посылку на верхушку.
Цукаты
Для тех, кто хоть немного следит за своей фигурой, мы придумали более здоровый вариант. Вместо сахарной глазури и посыпки на верхушку кулича вы можете поместить и разноцветные цукаты. Выглядеть это будет не хуже, а вот фигура вам скажет за это "спасибо".
Напомним,