Чем украсить пасхальный кулич: ТОП-4 варианта

Уже в это воскресенье начнется главный праздник всех любителей крашенных яиц и пышных куличей - Пасха.

Сахарная пудра

Мы, конечно, верим, что вы едите ее только из-за начинки, но тайком подозреваем, что все дело в верхушке . Чтобы создать вкусную верхушку, много сил не требуется. Главное - желание и немного креатива. А с вариантами мы поможем.

Сахарная пудра - самый простой и доступный вариант из всех. Так же вы можете сделать ее самостоятельно. Для этого необходимо перемолоть достаточное количество сахара в блендере. Щедро присыпьте пасхальный кулич и наслаждайтесь сбалансированным вкусом прекрасного.

Взбитые с сахаром белки

Декоративная глазурь и посыпка

Тоже классический вариант украшения кулича. Для него не нужно много тратиться. Все просто: оставьте после приготовления кулича белки на присыпку (в пасху идут только желтки). Затем взбейте оставшиеся белки с сахаром до густой пены. Затем нанесите пену на верхушку кулича. Можете оставить на столе, чтобы она улеглась, а можете отправить готовый кулич в духовку, чтобы слегка его подсушить.

Для тех, кто совсем не хочет заморачиваться, производители уже давно придумали аналог. Покупная глазурь так же состоит из сахара, только в виде пудры, с добавлением лимонной кислоты и крахмала (для лучшего взбивания и загустения). Ради эксперимента можете добавить в нее один белок и взбить это все миксером. Затем нанесите смесь на верхушку кулича ложкой и подождите, пока она возьмется. Затем нанесите покупную посылку на верхушку.

Цукаты

Для тех, кто хоть немного следит за своей фигурой, мы придумали более здоровый вариант. Вместо сахарной глазури и посыпки на верхушку кулича вы можете поместить и разноцветные цукаты. Выглядеть это будет не хуже, а вот фигура вам скажет за это "спасибо".

Напомним,