Выходные и праздники в феврале 2021 года в Украине

20 января 2021 11:50 Алла Лысак
Выходные и праздники в феврале 2021 года в Украине
Выходные и праздники в феврале 2021 года в Украине
pixabay.com

Рассказываем об основных торжествах и праздниках последнего месяца зимы!

Читайте такжеНовогодние каникулы: украинцы получат длинные выходные на Новый год и Рождество 2021
Праздники остались позади, но зима продолжается! Февраль, как правило, приносит украинцам морозы и снегопады, но не дополнительные выходные дни. 

Выходные в феврале в Украине  

Январь был насыщенным праздниками и дополнительными днями отдыха, а февраль будет традиционно скупым на выходные. 

В феврале насчитывается 28 дней, начнется он в понедельник, закончится — в воскресенье. Из выходных нас ожидают 4 субботы и 4 воскресенья.

 8 выходных дней при 20 рабочих днях.

Профессиональные праздники в феврале 2021

  • Читайте такжеКак празднуют Рождество в разных странах?
    2 февраля День сурка, 
  • 4 февраля Всемирный день борьбы против рака,
  • 6 февраля Международный день бармена,
  • 9 февраля Международный день стоматолога,
  • 11 февраля Международный день женщин и девочек в науке, 
  • 13 февраля Всемирный день радио,
  • 14 февраля День Святого Валентина (День влюбленных),
  • 15 февраля Сретение Господне,
  • Читайте такжеКогда праздновать Рождество и в чем разница: 25 декабря или 7 января
    19 февраля День Государственного герба Украины,
  • 20 февраля День Героев Небесной Сотни,
  • 21 февраля Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода,
  • 28 февраля День работников патрульно-постовой службы Украины.

Напомним,

Облако тегов

День Святого Валентина праздники праздник выходные дни в Украине выходные в Киеве

Материалы по теме

20 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты
Гороскопы

20 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты
ТОП-5 традиций Крещения Господнего, чтобы провести праздник правильно
Праздники

ТОП-5 традиций Крещения Господнего, чтобы провести праздник правильно
19 января: поздравления с Крещением Господним 2021 в стихах и прозе
Праздники

19 января: поздравления с Крещением Господним 2021 в стихах и прозе
Актер ситкома "Папа рулит" Владимир Борисов: Любая новая роль – это эксперимент
Новости

Актер ситкома "Папа рулит" Владимир Борисов: Любая новая роль – это эксперимент

Популярное на сайте

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
Лучшие щедривки и посевалки на старый Новый год 2021 для детей и взрослых

Лучшие щедривки и посевалки на старый Новый год 2021 для детей и взрослых
Крещение 2021: дата, традиции праздника, будет ли выходной день

Крещение 2021: дата, традиции праздника, будет ли выходной день

Популярное видео

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
Мой любимый враг: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 19.01.2021)

Мой любимый враг: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 19.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK