Выходные и праздники в феврале 2021 года в Украине
Рассказываем об основных торжествах и праздниках последнего месяца зимы!
Выходные в феврале в Украине
Январь был насыщенным праздниками и дополнительными днями отдыха, а февраль будет традиционно скупым на выходные.
В феврале насчитывается 28 дней, начнется он в понедельник, закончится — в воскресенье. Из выходных нас ожидают 4 субботы и 4 воскресенья.
8 выходных дней при 20 рабочих днях.
Профессиональные праздники в феврале 2021
- 4 февраля Всемирный день борьбы против рака,
- 6 февраля Международный день бармена,
- 9 февраля Международный день стоматолога,
- 11 февраля Международный день женщин и девочек в науке,
- 13 февраля Всемирный день радио,
- 14 февраля День Святого Валентина (День влюбленных),
- 15 февраля Сретение Господне,
- 20 февраля День Героев Небесной Сотни,
- 21 февраля Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода,
- 28 февраля День работников патрульно-постовой службы Украины.
Напомним,