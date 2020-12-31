Праздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь следующий год

Праздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь год

Год начинается традиционными длительными выходными, богатыми на праздники будет и май.

Праздники в 2021 году: календарь на год

1 января (пятница) - Новый год

7 января (четверг) - Рождество Христово, православное

8 марта (понедельник) - Международный женский день

1 мая (суббота) - День международной солидарности трудящихся

2 мая (воскресенье) - Пасха

9 мая (воскресенье) - День Победы

20 июня (воскресенье) - Троица

28 июня (понедельник) - День Конституции Украины

24 августа (вторник) - День Независимости Украины

14 октября (четверг) - День защитника Украины

25 декабря (суббота) - Рождество Христово, католическое

Каждый год Украина отмечает множество государственных праздников , которые дают нам дополнительные дни отдыха без надобности отрабатывать их. Некоторые торжества имеют постоянную дату, а другие являются переходящими.

Как видите, 8 Марта остается выходным днем, а на 1 Мая мы получаем традиционный день отдыха. Хотя на 3 мая каникулы и не должны распространяться, в этом году мы будем гулять вплоть до понедельника, поскольку на 2 число попадает Пасха.

Летом традиционно будет отдыхать на государственные праздники – День Конституции и День Независимости, а осенью нас ждет один дополнительный выходной, на День защитника Украины. В декабре отметим Рождество 25 числа.

Напомним,