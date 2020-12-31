Праздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь следующий год
Год начинается традиционными длительными выходными, богатыми на праздники будет и май.
Праздники в 2021 году: календарь на год
- 1 января (пятница) - Новый год
- 7 января (четверг) - Рождество Христово, православное
- 8 марта (понедельник) - Международный женский день
- 1 мая (суббота) - День международной солидарности трудящихся
- 2 мая (воскресенье) - Пасха
- 9 мая (воскресенье) - День Победы
- 20 июня (воскресенье) - Троица
- 28 июня (понедельник) - День Конституции Украины
- 24 августа (вторник) - День Независимости Украины
- 14 октября (четверг) - День защитника Украины
- 25 декабря (суббота) - Рождество Христово, католическое
Летом традиционно будет отдыхать на государственные праздники – День Конституции и День Независимости, а осенью нас ждет один дополнительный выходной, на День защитника Украины. В декабре отметим Рождество 25 числа.
Напомним,