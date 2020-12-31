Праздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь следующий год

31 декабря 2021 23:00 Алла Лысак
Праздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь следующий год
Праздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь год
pixabay.com

Год начинается традиционными длительными выходными, богатыми на праздники будет и май.

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Каждый год Украина отмечает множество государственных праздников, которые дают нам дополнительные дни отдыха без надобности отрабатывать их. Некоторые торжества имеют постоянную дату, а другие являются переходящими.

Праздники в 2021 году: календарь на год

  • 1 января (пятница) - Новый год
  • 7 января (четверг) - Рождество Христово, православное
  • 8 марта (понедельник) - Международный женский день
  • 1 мая (суббота) - День международной солидарности трудящихся
  • 2 мая (воскресенье) - Пасха
  • 9 мая (воскресенье) - День Победы
  • 20 июня (воскресенье) - Троица
  • 28 июня (понедельник) - День Конституции Украины
  • 24 августа (вторник) - День Независимости Украины
  • 14 октября (четверг) - День защитника Украины
  • 25 декабря (суббота) - Рождество Христово, католическое

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Как видите, 8 Марта остается выходным днем, а на 1 Мая мы получаем традиционный день отдыха. Хотя на 3 мая каникулы и не должны распространяться, в этом году мы будем гулять вплоть до понедельника, поскольку на 2 число попадает Пасха.

Летом традиционно будет отдыхать на государственные праздники – День Конституции и День Независимости, а осенью нас ждет один дополнительный выходной, на День защитника Украины. В декабре отметим Рождество 25 числа. 

Напомним,

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