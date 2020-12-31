31 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

31 декабря 2021 00:10 Алла Лысак
31 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
31 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

31 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

31 декабря является 366 днем года, последним днем 2020 года!

Какой праздник 31 декабря 2020?  

Памятные даты 31 декабря, годовщины и события 

В 1799 году окончательно прекратили действовать привилегии Ост-Индской компании.

В 1888 году на учредительный съезд собралась австрийская социал-демократическая партия.

В 1917 году избрано первое советское правительство Латвии (Исколат).

В 1966 году на островах Санта-Крус в Океании произошло землетрясение силой  8 баллов. 

31 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 31 декабря

31 декабря родились основоположник научной анатомии Андреас Везалий, футбольный тренер Алекс Фергюсон, британский актер Бен Кингсли.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  Модеста

Что сегодня нельзя делать 

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Модеста считается покровителем домашних животных. Распространенным обычаем в последний день года было и гадание. Девушки старались узнать, кто будет их суженым, как скоро они повстречаются. 

Приметы на 31 декабря

  • Погода на Модеста копирует погоду в июле.
  • Восточный ветер несет потепление.
  • Снег скрипит под ногами, к оттепели. 

Именинники:  

  •   Зоя, Вера, Виктор, Илья, Максим, Севастьян, Семен и Федор.

31 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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