31 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
31 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
31 декабря является 366 днем года, последним днем 2020 года!
Какой праздник 31 декабря 2020?
Памятные даты 31 декабря, годовщины и события
В 1799 году окончательно прекратили действовать привилегии Ост-Индской компании.
В 1888 году на учредительный съезд собралась австрийская социал-демократическая партия.
В 1917 году избрано первое советское правительство Латвии (Исколат).
В 1966 году на островах Санта-Крус в Океании произошло землетрясение силой 8 баллов.
Кто родился 31 декабря
31 декабря родились основоположник научной анатомии Андреас Везалий, футбольный тренер Алекс Фергюсон, британский актер Бен Кингсли.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Модеста
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 31 декабря
- Погода на Модеста копирует погоду в июле.
- Восточный ветер несет потепление.
- Снег скрипит под ногами, к оттепели.
Именинники:
- Зоя, Вера, Виктор, Илья, Максим, Севастьян, Семен и Федор.