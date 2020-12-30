Новый год 2021: поздравления в стихах, прозе, короткие

30 декабря 2021 23:00 Алла Лысак
Новый год 2021: поздравления в стихах, прозе, короткие
Поздравления с Новым годом 2021 короткие, в стихах и прозе
Unsplash.com

Собрали для вас лучшие поздравления с Новым годом для друзей, близких и второй половинки!

Поздравления с Новым годом короткие

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Пусть в праздник новогодний
Приходит свет в сердца,
Добра, тепла, здоровья,
Успехов и добра!

***

Желаю удачи вам в Новом году,
Пусть ангел-хранитель отгонит беду.
Здоровья и счастья, поддержки друзей,
Высокой зарплаты и много идей!

***

Новый год несет подарки
Тем, кто верит в чудеса!
Ну, а кто не очень верит, —
Тем сто грамм и колбаса!

***

Желаю, чтобы этот год был ярким, запоминающимся, благополучным, добрым и удачным. С Новым годом!

***

С Новым годом! В руки — счастья
И здоровья на порог,
Самых ярких в жизни красок,
Ну, и с денежкой мешок!

***

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Чтоб все желанья, что копились,
На Новый год осуществились,
Пусть счастье с ними в дом придет,
Веселым будет Новый год!

***

С наступающим Новым годом! Желаю, чтобы этот год стал временем только хороших новостей, отменного богатырского здоровья и безграничного счастья!

Поздравления с Новым годом 2021 короткие, в стихах и прозе / Unsplash.com

Поздравления с Новым годом 2021 в прозе

Поздравляю с Новым годом! И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами.

***

Этот год был трудный, было множество проблем, провалов, неудач.

Так пусть в Новом году будет больше побед. Пусть он будет наполнен радостью, улыбками и смехом. Желаю каждому, чтобы любое желание воплотилось в жизнь, чтобы все поставленные цели были достигнуты. Самое главное, пусть каждый из нас будет в новом году счастлив. Ведь счастье, как раз, включает в себя и здоровье, и любовь, и успех. Будьте счастливы! С Новым годом!

***

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Вот и подходит к концу это год. Каждый год приносит много хорошего, а о плохом мы не будем вспоминать. Пусть наступающий год будет для Вас удачным, всё сложится как надо. В новом году желаю исполнения задуманных планов, чудесного решения сложных ситуаций. Желаю океан любви, здоровья всем, легкости в жизни и отсутствия проблем. Мы все верим в чудеса, а они нас окружают.

Просто надо немного присмотреться и понять, что случилось чудо. Удачного начала и успешного продолжения Вам в новом году!

***

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы будущий год принес нам столько радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый день дарил нам улыбку и частичку добра. Пусть всё, что мы планировали, обязательно сбудется: всё то, что хотели начать, — начнется, а что хотели закончить — закончится. Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям!

***

Поздравляю с Новым годом! Пусть все горести и неудачи остаются в старом, а новый приносит Вам только радость, улыбки, долгожданные встречи, любовь и здоровье. Желаю, чтобы все Ваши планы свершались, а цели достигались. Чтобы новости приносили только счастье, а для грусти не было причин.

Желаю вам достатка и удовольствия от вашей работы!

Поздравления с Новым годом 2021 короткие, в стихах и прозе / Unsplash.com

Поздравления с Новым годом 2021 в стихах

Снег летит как белый пух,
Землю мягко устилая.
С Новым годом всей душой
И всем сердцем поздравляю!

Вам желаю жить легко,
Весело и интересно,
Чтобы складывалось всё
И всегда у вас чудесно.

Чтобы не было проблем
Со здоровьем и работой,
Чтобы дома каждый день
Ожидал с любовью кто-то.

Чтобы счастье в руки шло
Добровольно и охотно,
Чтобы был грядущий год
Радостным и беззаботным!

***

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Пусть опустится снежинка
Лёгкой звёздочкой в ладонь.
Пусть она теперь исполнит
Вам желаний миллион.

В Новый год легко поверить
В волшебство и чудеса.
Пусть они все станут явью,
Радость пусть зажгут в глазах!

***

Новый год пусть принесёт
Вам тепла, любви и счастья,
Чудо к каждому придёт,
Мимо вас пройдут ненастья!

Пусть в душе тепло царит,
И здоровья будет море,
Сердце счастьем пусть горит,
И ни капельки вам горя!

***

Счастье, радость и веселье
Пусть подарит Новый год!
И удачи пусть под елку
Вам побольше принесет.

Пусть положит под подушку
Пуд тепла и доброты,
А в ладошке тихо спрячет
Исполнение мечты.

Из любви и вдохновенья
Пусть сплетет простой венок
И завяжет тихо-тихо
Вам на счастье узелок.

***

Вот уж праздник на пороге,
Новой жизни целый год,
Как его кто повстречает,
Так его и проведет!

Потому желаю всем
Отрешиться от проблем,
Прочь отбросить все печали,
Что весь год нам докучали.

Все долги скорей раздать
И желанья загадать:
Новых встреч и впечатлений,
Ярких радостных мгновений,

Чтобы был в делах успех,
В доме — радость, детский смех,
Мир, достаток и уют,
Все, чего так люди ждут!

Не хандрить и не болеть,
За год сделать все успеть,
Что откладывать нельзя,
С Новым годом вас, друзья!

***

Пусть этот славный Новый год
Подарит счастье и удачу,
Здоровья много принесет
И денег океан в придачу!

Пусть все исполнятся мечты,
Улыбка пусть сияет ярко!
Желаю мира, доброты
И замечательных подарков!

Поздравления с Новым годом 2021 короткие, в стихах и прозе / Unsplash.com

Напомним,

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