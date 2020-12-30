Новый год 2021: поздравления в стихах, прозе, короткие

Собрали для вас лучшие поздравления с Новым годом для друзей, близких и второй половинки!

Поздравления с Новым годом короткие

Пусть в праздник новогодний

Приходит свет в сердца,

Добра, тепла, здоровья,

Успехов и добра!

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Желаю удачи вам в Новом году,

Пусть ангел-хранитель отгонит беду.

Здоровья и счастья, поддержки друзей,

Высокой зарплаты и много идей!

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Новый год несет подарки

Тем, кто верит в чудеса!

Ну, а кто не очень верит, —

Тем сто грамм и колбаса!

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Желаю, чтобы этот год был ярким, запоминающимся, благополучным, добрым и удачным. С Новым годом!

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С Новым годом! В руки — счастья

И здоровья на порог,

Самых ярких в жизни красок,

Ну, и с денежкой мешок!

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Чтоб все желанья, что копились,На Новый год осуществились,Пусть счастье с ними в дом придет,Веселым будет Новый год!

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С наступающим Новым годом! Желаю, чтобы этот год стал временем только хороших новостей, отменного богатырского здоровья и безграничного счастья!

Поздравления с Новым годом 2021 короткие, в стихах и прозе / Unsplash.com

Поздравления с Новым годом 2021 в прозе

Поздравляю с Новым годом! И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами.

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Этот год был трудный, было множество проблем, провалов, неудач.

Так пусть в Новом году будет больше побед. Пусть он будет наполнен радостью, улыбками и смехом. Желаю каждому, чтобы любое желание воплотилось в жизнь, чтобы все поставленные цели были достигнуты. Самое главное, пусть каждый из нас будет в новом году счастлив. Ведь счастье, как раз, включает в себя и здоровье, и любовь, и успех. Будьте счастливы! С Новым годом!

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Вот и подходит к концу это год. Каждый год приносит много хорошего, а о плохом мы не будем вспоминать. Пусть наступающий год будет для Вас удачным, всё сложится как надо. В новом году желаю исполнения задуманных планов, чудесного решения сложных ситуаций. Желаю океан любви, здоровья всем, легкости в жизни и отсутствия проблем. Мы все верим в чудеса, а они нас окружают.

Просто надо немного присмотреться и понять, что случилось чудо. Удачного начала и успешного продолжения Вам в новом году!

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Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы будущий год принес нам столько радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый день дарил нам улыбку и частичку добра. Пусть всё, что мы планировали, обязательно сбудется: всё то, что хотели начать, — начнется, а что хотели закончить — закончится. Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям!

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Поздравляю с Новым годом! Пусть все горести и неудачи остаются в старом, а новый приносит Вам только радость, улыбки, долгожданные встречи, любовь и здоровье. Желаю, чтобы все Ваши планы свершались, а цели достигались. Чтобы новости приносили только счастье, а для грусти не было причин.

Желаю вам достатка и удовольствия от вашей работы!

Поздравления с Новым годом 2021 короткие, в стихах и прозе / Unsplash.com

Поздравления с Новым годом 2021 в стихах

Снег летит как белый пух,

Землю мягко устилая.

С Новым годом всей душой

И всем сердцем поздравляю!



Вам желаю жить легко,

Весело и интересно,

Чтобы складывалось всё

И всегда у вас чудесно.



Чтобы не было проблем

Со здоровьем и работой,

Чтобы дома каждый день

Ожидал с любовью кто-то.



Чтобы счастье в руки шло

Добровольно и охотно,

Чтобы был грядущий год

Радостным и беззаботным!

***

Пусть опустится снежинкаЛёгкой звёздочкой в ладонь.Пусть она теперь исполнитВам желаний миллион.В Новый год легко поверитьВ волшебство и чудеса.Пусть они все станут явью,Радость пусть зажгут в глазах!

***

Новый год пусть принесёт

Вам тепла, любви и счастья,

Чудо к каждому придёт,

Мимо вас пройдут ненастья!



Пусть в душе тепло царит,

И здоровья будет море,

Сердце счастьем пусть горит,

И ни капельки вам горя!

***

Счастье, радость и веселье

Пусть подарит Новый год!

И удачи пусть под елку

Вам побольше принесет.



Пусть положит под подушку

Пуд тепла и доброты,

А в ладошке тихо спрячет

Исполнение мечты.



Из любви и вдохновенья

Пусть сплетет простой венок

И завяжет тихо-тихо

Вам на счастье узелок.

***

Вот уж праздник на пороге,

Новой жизни целый год,

Как его кто повстречает,

Так его и проведет!



Потому желаю всем

Отрешиться от проблем,

Прочь отбросить все печали,

Что весь год нам докучали.



Все долги скорей раздать

И желанья загадать:

Новых встреч и впечатлений,

Ярких радостных мгновений,



Чтобы был в делах успех,

В доме — радость, детский смех,

Мир, достаток и уют,

Все, чего так люди ждут!



Не хандрить и не болеть,

За год сделать все успеть,

Что откладывать нельзя,

С Новым годом вас, друзья!

***

Пусть этот славный Новый год

Подарит счастье и удачу,

Здоровья много принесет

И денег океан в придачу!



Пусть все исполнятся мечты,

Улыбка пусть сияет ярко!

Желаю мира, доброты

И замечательных подарков!

Поздравления с Новым годом 2021 короткие, в стихах и прозе / Unsplash.com

Напомним,