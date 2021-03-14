Как правильно просить прощения в Прощеное воскресенье 2021 и почему в этот день все друг друга прощают

История и традиции

Самый продолжительный из многодневных постов – Великий пост начинается с Прощеного воскресенья, который в 2021 году выпадает на 14 марта. У седьмого дня Масленицы есть и другие названия – Целовальник или Проводы.

В воскресенье все четко осознавали, что это последний день перед постом, и старались очиститься духовно. Именно в этот день у верующих есть обычай просить прощения друг у друга за все видимые и невидимые обиды и стремиться помириться с враждующими.

Прощеное воскресенье – прекрасный повод начать пост с доброй, чистой душой и сосредоточиться на духовной жизни. В последний день Масленицы в церквях на литургии читают Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним. Считается, что без этого человек не сможет получить прощения грехов от Отца Небесного.

В храмах в этот день совершается чин прощения в память о древней традиции египетских монахов, которые перед наступлением Великого поста до Пасхи расходились по пустыне, чтобы полностью отдаться молитвам. А так как в пустыне было много опасностей, то встреча перед постом могла оказаться последней, и монахи просили прощение друг у друга как перед смертью. Со временем это стало традицией у всех верующих.

В Прощеное воскресенье принято приходить на могилы к усопшим и приносить блины, чтобы извиниться перед теми, с кем уже нельзя повидаться. Мы часто сожалеем, что обижали человека при его жизни. В этот день есть возможность попросить прощения и снять тяжесть со своей души.

Главное для человека в Прощеное воскресенье – искреннее раскаяние в совершенных злых поступках по отношению к другим людям и прощение своих обидчиков.

Впереди долгий путь Великого поста (15 марта - 1 мая) - время покаяния, молитвы и сосредоточенной устремленности всех сил человека к Богу. И поскольку покаяние невозможно без прощения, в преддверии Великого поста и установлен день, когда мы можем, не наступая на мозоли своего самолюбия, искренно произнести: "Прости меня!". И с облегчением услышать: "Бог простит! И я прощаю".

Прощеное воскресенье 2021: Как правильно просить прощения и у кого

Все просят прощения у всех, признают свою вину перед другими людьми и обещают не повторять прошлых дурных поступков.

В основном люди просили друг у друга прощения так: «Прости меня, пожалуйста, буде в чем виноват пред тобою». Не простить нельзя. Если обида велика, люди говорят «Бог простит», а если сердце совестливое, добавляют «ты меня прости».