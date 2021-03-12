Рецепт постных блинов на минеральной воде

12 марта 2021 10:30 Алла Лысак
Рецепт постных блинов на минеральной воде
Как приготовить постные блины на минеральной воде
pixabay.com

Тонкие блинчики на минеральной воде, которые точно не навредят фигуре – это реальность с нашим рецептом.

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В Украине продолжают праздновать Масленицу, этот праздник невозможно представить себе без блинов.

Рецепт постных блинов

Ингредиенты:

  • Мука 350 г.,
  • Минеральная вода 2 стакана,
  • Масло 2 ст. ложки,
  • Сахар 2-3- ст. ложки,
  • Соль 1/5 чайной ложки. 

Способ приготовления:

1. Просеиваем муку через сыто. В миску вливаем один стакан воды с солью, перемешиваем и добавляем половину муки.

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2. Добавляем масло, сахар, затем вторую часть муки и оставшуюся минеральную воду.

3. Перемешиваем до однородной консистенции.

4. Разогреваем сковороду, смазываем маслом.

5. Формируем блинчики и жарим до румяной корочки. Приятного аппетита!

Напомним,

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