Рецепт постных блинов на минеральной воде
Тонкие блинчики на минеральной воде, которые точно не навредят фигуре – это реальность с нашим рецептом.
Рецепт постных блинов
Ингредиенты:
- Мука 350 г.,
- Минеральная вода 2 стакана,
- Масло 2 ст. ложки,
- Сахар 2-3- ст. ложки,
- Соль 1/5 чайной ложки.
Способ приготовления:
1. Просеиваем муку через сыто. В миску вливаем один стакан воды с солью, перемешиваем и добавляем половину муки.
3. Перемешиваем до однородной консистенции.
4. Разогреваем сковороду, смазываем маслом.
5. Формируем блинчики и жарим до румяной корочки. Приятного аппетита!
Напомним,