14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 марта 2021 00:30 Алла Лысак
14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
pixabay.com

14 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

14 марта является 73 днем года, до конца года осталось 292 дня.

Какой праздник 14 марта 2021?         

Памятные даты 14 марта, годовщины и события 

В 1839 году Джон Гершель впервые использовал термин фотография, выступая перед коллегами.

В 1900 году в США начали обеспечивать бумажные и металлические деньги золотов в соответствии с Законом о золотом стандарте. 

В 1956 году американская компания Ampex продемонстрировала первый в мире видеомагнитофон VR-1000.

В 1982 году в Калифорнии группа  Metallica дала свой первый концерт.

14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Кто родился 14 марта

14 марта родились физик Альберт Эйнштейн, композитор Куинси Джонс.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День преподобной мученицы Евдокии.

Что сегодня можно и нельзя делать 

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На Евдокию церковь не налагает на верующих дополнительных ограничений.

Приметы на 14 марта

  • Какая Евдокия, таково и лето.
  • Если на Евдокии ветер с теплого края, то будет хорошее лето, и наоборот.
  • Евдокия с дождем – лето будет теплое и мокрое.
  • Какой ветер на Евдокии, такой будет и на Покрову.
  • Евдокия красна – вся весна красная, на огурцы урожай.
  • На Евдокию снег – на урожай.
  • Если в этот день метель – к поздней весне.

Именинники: 

  •     Антон (Антоний), Антонина, Евдокия, Нестор. 

14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Напомним,

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