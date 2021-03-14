14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

14 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

14 марта является 73 днем года, до конца года осталось 292 дня.

Какой праздник 14 марта 2021?

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День украинского добровольца,

Белый день в Японии.

Памятные даты 14 марта, годовщины и события

В 1839 году Джон Гершель впервые использовал термин фотография, выступая перед коллегами.

В 1900 году в США начали обеспечивать бумажные и металлические деньги золотов в соответствии с Законом о золотом стандарте.

В 1956 году американская компания Ampex продемонстрировала первый в мире видеомагнитофон VR-1000.

В 1982 году в Калифорнии группа Metallica дала свой первый концерт.

14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Кто родился 14 марта

14 марта родились физик Альберт Эйнштейн, композитор Куинси Джонс.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День преподобной мученицы Евдокии.

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 14 марта

Какая Евдокия, таково и лето.

Если на Евдокии ветер с теплого края, то будет хорошее лето, и наоборот.

Евдокия с дождем – лето будет теплое и мокрое.

Какой ветер на Евдокии, такой будет и на Покрову.

Евдокия красна – вся весна красная, на огурцы урожай.

На Евдокию снег – на урожай.

Если в этот день метель – к поздней весне.

Именинники:

Антон (Антоний), Антонина, Евдокия, Нестор.

На Евдокию церковь не налагает на верующих дополнительных ограничений.

14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Напомним,