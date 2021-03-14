14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
14 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
14 марта является 73 днем года, до конца года осталось 292 дня.
Какой праздник 14 марта 2021?
- День украинского добровольца,
- Белый день в Японии.
Памятные даты 14 марта, годовщины и события
В 1839 году Джон Гершель впервые использовал термин фотография, выступая перед коллегами.
В 1900 году в США начали обеспечивать бумажные и металлические деньги золотов в соответствии с Законом о золотом стандарте.
В 1956 году американская компания Ampex продемонстрировала первый в мире видеомагнитофон VR-1000.
В 1982 году в Калифорнии группа Metallica дала свой первый концерт.
Кто родился 14 марта
14 марта родились физик Альберт Эйнштейн, композитор Куинси Джонс.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День преподобной мученицы Евдокии.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 14 марта
- Какая Евдокия, таково и лето.
- Если на Евдокии ветер с теплого края, то будет хорошее лето, и наоборот.
- Евдокия с дождем – лето будет теплое и мокрое.
- Какой ветер на Евдокии, такой будет и на Покрову.
- Евдокия красна – вся весна красная, на огурцы урожай.
- На Евдокию снег – на урожай.
- Если в этот день метель – к поздней весне.
Именинники:
- Антон (Антоний), Антонина, Евдокия, Нестор.