Праздники в апреле 2021: когда Вербное воскресенье, Страстная неделя и Пасха
Череду больших праздников в апреле 2021 года открывает Благовещение Пресвятой Богородицы, которое православные отмечают сегодня, 7 апреля.
Церковный календарь на апрель
10 апреля – Родительская суббота.
Праздник еще называют Субботой Акафиста. Он посвящен благодарению Пресвятой Богородицы, икона которой в свое время защитила Константинополь от разрушения.
18 апреля – Неделя преподобной Марии Египетской.
24 апреля – Лазарева суббота
Этот праздник отмечается в шестую субботу Великого поста.
Верующие вспоминают чудо воскрешения, которое осуществил Иисус Христос в отношении праведника Лазаря.
25 апреля – Вербное Воскресенье (Вход Господень в Иерусалим)
26 апреля – 2 мая – Страстная неделя
Каждый день Страстной недели посвящен определенному событию вплоть до распятия Иисуса и его воскрешения. Страстная седмица завершается Пасхой.
Напомним,