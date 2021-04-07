Праздники в апреле 2021: когда Вербное воскресенье, Страстная неделя и Пасха

7 апреля 2021 10:15 Алла Лысак
Праздники в апреле 2021: когда Вербное воскресенье, Страстная неделя и Пасха
Праздники в апреле 2021: когда Вербное воскресенье и Страстная неделя
pixabay.com

Череду больших праздников в апреле 2021 года открывает Благовещение Пресвятой Богородицы, которое православные отмечают сегодня, 7 апреля.

Церковный календарь на апрель

10 апреля – Родительская суббота. 

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17 апреля – Похвала Пресвятой Богородицы.

Праздник еще называют Субботой Акафиста. Он посвящен благодарению Пресвятой Богородицы, икона которой в свое время защитила Константинополь от разрушения.

18 апреля – Неделя преподобной Марии Египетской.

24 апреля – Лазарева суббота

Этот праздник отмечается в шестую субботу Великого поста.

Верующие вспоминают чудо воскрешения, которое осуществил Иисус Христос в отношении праведника Лазаря. 

25 апреля – Вербное Воскресенье (Вход Господень в Иерусалим)

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Вход Господень в Иерусалим – двунадесятый праздник, которой отмечается за неделю до Пасхи. Он посвящен въезду в Иерусалим Иисуса Христа и последующим событиям.

26 апреля – 2 мая – Страстная неделя

Каждый день Страстной недели посвящен определенному событию вплоть до распятия Иисуса и его воскрешения.  Страстная седмица завершается Пасхой.

Напомним,

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