Праздники в апреле 2021: когда Вербное воскресенье, Страстная неделя и Пасха

Праздники в апреле 2021: когда Вербное воскресенье и Страстная неделя

Череду больших праздников в апреле 2021 года открывает Благовещение Пресвятой Богородицы, которое православные отмечают сегодня, 7 апреля.

Церковный календарь на апрель

10 апреля – Родительская суббота.

Похвала Пресвятой Богородицы.

Праздник еще называют Субботой Акафиста. Он посвящен благодарению Пресвятой Богородицы, икона которой в свое время защитила Константинополь от разрушения.

18 апреля – Неделя преподобной Марии Египетской.

24 апреля – Лазарева суббота

Этот праздник отмечается в шестую субботу Великого поста.

Верующие вспоминают чудо воскрешения, которое осуществил Иисус Христос в отношении праведника Лазаря.

25 апреля – Вербное Воскресенье (Вход Господень в Иерусалим)

Вход Господень в Иерусалим – двунадесятый праздник, которой отмечается за неделю до Пасхи. Он посвящен въезду в Иерусалим Иисуса Христа и последующим событиям.

26 апреля – 2 мая – Страстная неделя

Каждый день Страстной недели посвящен определенному событию вплоть до распятия Иисуса и его воскрешения. Страстная седмица завершается Пасхой.

Напомним,