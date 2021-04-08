Когда печь паски и красить яйца на Пасху в 2021 году

8 апреля 2021 15:10 Алла Лысак
Когда печь паски и красить яйца на Пасху в 2021 году
Когда печь паски и красить яйца на Пасху в 2021 году
pixabay.com

Яйца и паски являются главными символами праздника Воскресения Христова.

Почему на Пасху красят яйца и пекут куличи

Читайте такжеКогда и как будем праздновать Пасху 2021
Яйцо считается символом Воскресения Христова в связи с преданием, согласно которому равноапостольная Мария Магдалина дошла до Рима и подарила императору Тиберию яйцо со словами «Христос Воскрес». Тот усомнился в такой возможности, сказал, что поверил бы, будь яйцо красным.

Тогда на его глазах яйцо и приобрело красный цвет, поэтому в наши дни принято хотя бы несколько яиц на Пасху окрашивать в красный или его оттенки. 

Кроме того, яйцо традиционно олицетворяет зарождение жизни, на Пасху этот символ связывают с возрождением людей кровью Спасителя.

Паски (куличи) тоже имеют сакральный смысл, их выпекают в качестве домашнего аналога церковного хлеба, артоса.

Печь паски можно из муки и творога, добавляя пряности по своему вкусу. 

Примечательно, что творожная паска, имеющая форму усеченной пирамиды, символизирует гроб господень. На ее верхушке обязательно рисуют буквы «ХВ» (Христос Воскрес), а по бокам наносят изображения креста.

Когда можно печь паски на Пасху в 2021 году

Читайте такжеПасха-2020: поздравления звезд и фото их невероятных пасок и праздничных столов
Большинство хозяюшек пекут куличи на Пасху в Чистый четверг на Страстной неделе. Заниматься этим можно и в Страстную пятницу и даже Великую субботу. Дело в том, что у церкви нет четких предписаний относительно времени приготовления ритуальной еды на Пасху. 

Остается полагаться на народные верования. 

Отметим, что печь паски в Страстную пятницу украинцы не любят, считают это недобрым знаком для всей семьи. Видимо, это связано с тем, что пятница является самым грустным днем в году, когда верующие вспоминают распятие.

В пятницу запрещено веселиться, петь и танцевать. 

Напомним,

Облако тегов

Пасха праздники православные праздники яйца праздник куличи

Материалы по теме

8 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

8 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники в апреле 2021: когда Вербное воскресенье, Страстная неделя и Пасха
Праздники

Праздники в апреле 2021: когда Вербное воскресенье, Страстная неделя и Пасха
Alyona Alyona прикрыла обнаженное тело украинским флагом: в Сети скандал
Новости

Alyona Alyona прикрыла обнаженное тело украинским флагом: в Сети скандал
Вызов-2: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 08.04.2021)
Сериалы

Вызов-2: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 08.04.2021)

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK