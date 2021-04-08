Когда печь паски и красить яйца на Пасху в 2021 году

Когда печь паски и красить яйца на Пасху в 2021 году

Яйца и паски являются главными символами праздника Воскресения Христова.

Почему на Пасху красят яйца и пекут куличи

Яйцо считается символом Воскресения Христова в связи с преданием, согласно которому равноапостольнаядошла до Рима и подарила императоруяйцо со словами «Христос Воскрес». Тот усомнился в такой возможности, сказал, что поверил бы, будь яйцо красным.

Тогда на его глазах яйцо и приобрело красный цвет, поэтому в наши дни принято хотя бы несколько яиц на Пасху окрашивать в красный или его оттенки.

Кроме того, яйцо традиционно олицетворяет зарождение жизни, на Пасху этот символ связывают с возрождением людей кровью Спасителя.

Паски (куличи) тоже имеют сакральный смысл, их выпекают в качестве домашнего аналога церковного хлеба, артоса.

Печь паски можно из муки и творога, добавляя пряности по своему вкусу.

Примечательно, что творожная паска, имеющая форму усеченной пирамиды, символизирует гроб господень. На ее верхушке обязательно рисуют буквы «ХВ» (Христос Воскрес), а по бокам наносят изображения креста.

Когда можно печь паски на Пасху в 2021 году

Большинство хозяюшек пекут куличи на Пасху в Чистый четверг на Страстной неделе. Заниматься этим можно и в Страстную пятницу и даже Великую субботу. Дело в том, что у церкви нет четких предписаний относительно времени приготовления ритуальной еды на Пасху.

Остается полагаться на народные верования.

Отметим, что печь паски в Страстную пятницу украинцы не любят, считают это недобрым знаком для всей семьи. Видимо, это связано с тем, что пятница является самым грустным днем в году, когда верующие вспоминают распятие.

В пятницу запрещено веселиться, петь и танцевать.

Напомним,