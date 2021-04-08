Когда печь паски и красить яйца на Пасху в 2021 году
Яйца и паски являются главными символами праздника Воскресения Христова.
Почему на Пасху красят яйца и пекут куличи
Тогда на его глазах яйцо и приобрело красный цвет, поэтому в наши дни принято хотя бы несколько яиц на Пасху окрашивать в красный или его оттенки.
Кроме того, яйцо традиционно олицетворяет зарождение жизни, на Пасху этот символ связывают с возрождением людей кровью Спасителя.
Паски (куличи) тоже имеют сакральный смысл, их выпекают в качестве домашнего аналога церковного хлеба, артоса.
Печь паски можно из муки и творога, добавляя пряности по своему вкусу.
Примечательно, что творожная паска, имеющая форму усеченной пирамиды, символизирует гроб господень. На ее верхушке обязательно рисуют буквы «ХВ» (Христос Воскрес), а по бокам наносят изображения креста.
Когда можно печь паски на Пасху в 2021 году
Остается полагаться на народные верования.
Отметим, что печь паски в Страстную пятницу украинцы не любят, считают это недобрым знаком для всей семьи. Видимо, это связано с тем, что пятница является самым грустным днем в году, когда верующие вспоминают распятие.
В пятницу запрещено веселиться, петь и танцевать.
Напомним,