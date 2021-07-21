Лунный гороскоп на 21 июля 2021 года для знаков Зодиака
21 июля 2021 00:20
Лунный гороскоп на 21 июля 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Стрельца может несколько увести ваши мыслительные процессы в область абстрактного мышления. Это неплохо, но может помешать выполнению повседневных дел, требующих внимательности.
Несмотря на указанные выше особенности периода, в ближайший лунный день вы можете смело заниматься бюрократией.
Напомним,