Лунный гороскоп на 21 июля 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 21 июля 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

Период лунного Стрельца может несколько увести ваши мыслительные процессы в область абстрактного мышления. Это неплохо, но может помешать выполнению повседневных дел, требующих внимательности.

Несмотря на указанные выше особенности периода, в ближайший лунный день вы можете смело заниматься бюрократией.

Наступил одиннадцатый лунный день, он считается позитивным как в энергетическим плане, так и в событийном. Можете браться за сложные дела, их реализация окажется быстрой и не потребует значительных интеллектуальных затрат. Можно отправляться в путешествие.

Напомним,