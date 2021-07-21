Лунный гороскоп на 21 июля 2021 года для знаков Зодиака

21 июля 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 21 июля 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 21 июля 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

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Период лунного Стрельца может несколько увести ваши мыслительные процессы в область абстрактного мышления. Это неплохо, но может помешать выполнению повседневных дел, требующих внимательности.

Несмотря на указанные выше особенности периода, в ближайший лунный день вы можете смело заниматься бюрократией.

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Наступил одиннадцатый лунный день, он считается позитивным как в энергетическим плане, так и в событийном. Можете браться за сложные дела, их реализация окажется быстрой и не потребует значительных интеллектуальных затрат. Можно отправляться в путешествие. 

Напомним,    

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