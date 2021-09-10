10 запретов на Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически запрещено делать 11 сентября
11 сентября верующие вспоминают трагические события прошлого, эта дата наполнена запретами, которые ни в коем случае нельзя нарушать.
Что нельзя делать 11 сентября
2. Нельзя спорить и ввязываться в конфликты с близкими людьми.
3. Воздержитесь от нарезания продуктов круглой формы.
4. Отдельной строкой идет запрет на нарезание хлеба в этот день.
5. Нельзя заниматься рукоделием, уборка в доме, в саду или на огороде тоже считается грехом. Отложите все дела, которые не являются срочными или обязательными.
6. Не стоит танцевать, петь и веселиться. Помните, что день посвящен трагическим событиям.
7. 11 сентября — не тот день, когда можно употреблять алкоголь или удовлетворять свои гастрономические потребности.
9. Не повышайте голос, разговаривайте негромко.
10. Нежелательно выносить какие-то предметы из дома, даже мусор, а также одалживать деньги.
Напомним,