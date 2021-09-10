10 запретов на Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически запрещено делать 11 сентября

10 запретов на Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически запрещено делать 11 сентября

11 сентября верующие вспоминают трагические события прошлого, эта дата наполнена запретами, которые ни в коем случае нельзя нарушать.

Что нельзя делать 11 сентября

День, когда православные верующие отдают дань памяти насильственной смерти Иоанна Предтечи , считается скорбным днем с многочисленными традициями и запретами. Ознакомьтесь с основными правилами, чтобы провести этот день правильно.

1. Под запретом мясо, рыба, яйца и кисломолочные продукты, следует соблюдать строгий пост.

2. Нельзя спорить и ввязываться в конфликты с близкими людьми.

3. Воздержитесь от нарезания продуктов круглой формы.

4. Отдельной строкой идет запрет на нарезание хлеба в этот день.

5. Нельзя заниматься рукоделием, уборка в доме, в саду или на огороде тоже считается грехом. Отложите все дела, которые не являются срочными или обязательными.

6. Не стоит танцевать, петь и веселиться. Помните, что день посвящен трагическим событиям.

7. 11 сентября — не тот день, когда можно употреблять алкоголь или удовлетворять свои гастрономические потребности.

8. Особенное внимание приходится уделять питанию: согласно народным поверьям, 11 сентября не стоит есть с круглой тарелки и употреблять в пищу красные продукты.

9. Не повышайте голос, разговаривайте негромко.

10. Нежелательно выносить какие-то предметы из дома, даже мусор, а также одалживать деньги.

Напомним,