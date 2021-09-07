Усекновение главы Иоанна Предтечи: основные запреты и традиции 11 сентября
11 сентября верующие придерживаются строгих ограничений.
Усекновение главы Иоанна Предтечи
В день 11 сентября в церквях проводятся богослужения.
Соблюдается строгий пост: под запрет попадают мясо, рыба, молочные продукты.
Следует избегать любых продуктов и напитков красного цвета, а также овощей и фруктов, которые напоминают голову.
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В целом, все связано с гибелью пророка, которому усекли голову, а затем на блюде отнесли царю Ироду. Поэтому и запреты касаются того, что напоминает элементы трагедии и может быть надругательством.
Не берите в руки острые предметы, особенно нож. Нказание может последовать, если воткнуть острый предмет в землю.
Помните, что в этот день вспоминается трагическая кончина пророка, поэтому не стоит танцевать, петь и веселиться.
Напомним,