Усекновение главы Иоанна Предтечи: основные запреты и традиции 11 сентября

11 сентября верующие придерживаются строгих ограничений.

Усекновение главы Иоанна Предтечи

Пророка Иоанна церковь почитает три раза в году, 6 октября отмечается день его зачатия, 7 июля верующие вспоминают день его рождения, а 11 сентября — жестокую смерть пророка во имя православной веры и Иисуса.

В день 11 сентября в церквях проводятся богослужения.

Соблюдается строгий пост: под запрет попадают мясо, рыба, молочные продукты.

Следует избегать любых продуктов и напитков красного цвета, а также овощей и фруктов, которые напоминают голову.

Почему нельзя резать круглое 11 сентября

В целом, все связано с гибелью пророка, которому усекли голову, а затем на блюде отнесли царю Ироду. Поэтому и запреты касаются того, что напоминает элементы трагедии и может быть надругательством.

Под строгим запретом в этот день тяжелая работа: перенесите все, что можно сделать в другой день, иначе все будет валиться из рук.

Не берите в руки острые предметы, особенно нож. Нказание может последовать, если воткнуть острый предмет в землю.

Помните, что в этот день вспоминается трагическая кончина пророка, поэтому не стоит танцевать, петь и веселиться.

Напомним,