Усекновение главы Иоанна Предтечи: основные запреты и традиции 11 сентября

7 сентября 2021 15:50 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Усекновение главы Иоанна Предтечи: основные запреты и традиции 11 сентября
Усекновение главы Иоанна Предтечи: основные запреты и традиции 11 сентября
pixabay.com

11 сентября верующие придерживаются строгих ограничений.

Усекновение главы Иоанна Предтечи 

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Пророка Иоанна церковь почитает три раза в году, 6 октября отмечается день его зачатия, 7 июля верующие вспоминают день его рождения, а 11 сентября — жестокую смерть пророка во имя православной веры и Иисуса. 

В день 11 сентября в церквях проводятся богослужения. 

Соблюдается строгий пост: под запрет попадают мясо, рыба, молочные продукты.

Следует избегать любых продуктов и напитков красного цвета, а также овощей и фруктов, которые напоминают голову.

Почему нельзя резать круглое 11 сентября

В целом, все связано с гибелью пророка, которому усекли голову, а затем на блюде отнесли царю Ироду. Поэтому и запреты касаются того, что напоминает элементы трагедии и может быть надругательством.

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Под строгим запретом в этот день тяжелая работа: перенесите все, что можно сделать в другой день, иначе все будет валиться из рук.

Не берите  в руки острые предметы, особенно нож. Нказание может последовать, если воткнуть острый предмет в землю.

Помните, что в этот день вспоминается трагическая кончина пророка, поэтому не стоит танцевать, петь и веселиться.

Напомним, 

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