Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему нельзя резать круглое?
11 сентября мученическую смерть принял пророк Иоанн Предтеча, который сообщил людям о скором пришествии Иисуса Христа.
В церковных записях сказано, что Иоанну Предтече усекли голову и принесли ее на блюде царю Ироду.
Что следует сделать 11 сентября?
Выделите время, чтобы посетить церковь, поставить свечу, попросить прощения за свои грехи и попросить для своей семьи благополучия у Иоанна Предтечи.
В семейном кругу ведите себя тихо, песни, танцы по запретом.
Что нельзя делать 11 сентября?
Кроме того, нельзя брать в руки нож, резать что-то круглое, употреблять в пищу помидоры, арбузы и капусту.
Данные запреты связаны с тем, как именно Иоанн принял мученическую смерть. Не стоит сегодня пользоваться ножом, а также есть пищу, которая хотя бы по форме напоминает человеческую голову, отмечаются в народных традициях.
Напомним,