Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему нельзя резать круглое?

8 сентября 2020 09:30 Алла Лысак
Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему нельзя резать круглое?
11 сентября 2020 года: какой праздник, главные приметы и запреты
pixabay.com

11 сентября мученическую смерть принял пророк Иоанн Предтеча, который сообщил людям о скором пришествии Иисуса Христа.

В церковных записях сказано, что Иоанну Предтече усекли голову и принесли ее на блюде царю Ироду.

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Пророк принял смерть за свою веру, а 11 сентября не является праздником, сегодня православные отдают дань уважения Иоанну.

Что следует сделать 11 сентября?

Выделите время, чтобы посетить церковь, поставить свечу, попросить прощения за свои грехи и попросить для своей семьи благополучия у Иоанна Предтечи.

В семейном кругу ведите себя тихо, песни, танцы по запретом.

11 сентября 2020 года: какой праздник, главные приметы и запреты

Что нельзя делать 11 сентября?

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Церковь призывает не проводить в этот день любые таинства, крестины, венчания, не стоит и жениться (ничего хорошего из брака не выйдет).

Кроме того, нельзя брать в руки нож, резать что-то круглое, употреблять в пищу помидоры, арбузы и капусту.

Данные запреты связаны с тем, как именно Иоанн принял мученическую смерть. Не стоит сегодня пользоваться ножом, а также есть пищу, которая хотя бы по форме напоминает человеческую голову, отмечаются в народных традициях.

Напомним,

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