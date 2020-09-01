Полнолуние в сентябре 2020: что категорически запрещено делать в этот день?

1 сентября 2020 10:30 Алла Лысак
Полнолуние в сентябре 2020: что категорически запрещено делать в этот день?
Полнолуние в сентябре 2020: что категорически запрещено делать в этот день?
pixabay.com

2 сентября в 08:21 утра начнется фаза полной луны, своего пика полнолуние достигнет в 19:59.

Запреты на полнолуние

Читайте такжеКоварные обманщики по гороскопу: знаки Зодиака, которые умеют врать
Астрологи категорически не советуют отправляться в дальнюю дорогу в этот день, командировку, отпуск и даже путешествие. 

Не провоцируйте конфликты и скандалы, ведите себя сдержанно. В полнолуние многие люди так и жаждут поссориться, но вы сконцентрируйтесь на том, чтобы уберечь свои нервы.

Будьте осторожны! Велик риск обмана, шулерства, предательства и даже измены. Из-за этого и личные, и деловые отношения становятся напряженными.

Читайте такжеМужские знаки Зодиака, из которых получаются невыносимые мужья
Астрологи советуют ограничить себя в еде и в алкоголе, лучше вести скромный и аскетичный образ жизни, перенести на другой день развлечения и спортивные нагрузки (в период полной луны более высок риск травм).

Энергию необходимо направлять в конструктивное русло, а не в агрессию.

Напомним,

Облако тегов

лунный календарь Луна Полнолуние лунный гороскоп на день

Материалы по теме

Лунный гороскоп на 1 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 1 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 31 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 31 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.09.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.09.2020)
Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе
Праздники

Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе

Популярное на сайте

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK