Полнолуние в сентябре 2020: что категорически запрещено делать в этот день?

Полнолуние в сентябре 2020: что категорически запрещено делать в этот день?

2 сентября в 08:21 утра начнется фаза полной луны, своего пика полнолуние достигнет в 19:59.

Запреты на полнолуние

Астрологи категорически не советуют отправляться в дальнюю дорогу в этот день, командировку, отпуск и даже путешествие.

Не провоцируйте конфликты и скандалы, ведите себя сдержанно. В полнолуние многие люди так и жаждут поссориться, но вы сконцентрируйтесь на том, чтобы уберечь свои нервы.

Будьте осторожны! Велик риск обмана, шулерства, предательства и даже измены. Из-за этого и личные, и деловые отношения становятся напряженными.

Астрологи советуют ограничить себя в еде и в алкоголе, лучше вести скромный и аскетичный образ жизни, перенести на другой день развлечения и спортивные нагрузки (в период полной луны более высок риск травм).

Энергию необходимо направлять в конструктивное русло, а не в агрессию.

Напомним,