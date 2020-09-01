Полнолуние в сентябре 2020: что категорически запрещено делать в этот день?
2 сентября в 08:21 утра начнется фаза полной луны, своего пика полнолуние достигнет в 19:59.
Запреты на полнолуниеАстрологи категорически не советуют отправляться в дальнюю дорогу в этот день, командировку, отпуск и даже путешествие.
Не провоцируйте конфликты и скандалы, ведите себя сдержанно. В полнолуние многие люди так и жаждут поссориться, но вы сконцентрируйтесь на том, чтобы уберечь свои нервы.
Будьте осторожны! Велик риск обмана, шулерства, предательства и даже измены. Из-за этого и личные, и деловые отношения становятся напряженными.
Энергию необходимо направлять в конструктивное русло, а не в агрессию.
Напомним,