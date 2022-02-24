Лунный гороскоп на 24 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 24 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Стрелец.

Период лунного Стрельца подходит для решения практических повседневных задач, но на глубокий анализ ситуации далеко не все в данный момент способны. Стрелец делает нас легкомысленными, но решительными.

Удачными астрологи называют всякого рода путешествия и командировки, а проекты по строительству и финансовые операции желательно перенести.

Наступил двадцать четвертый лунный день, он является нейтральным и относительно пассивным. Отношения с людьми сегодня желательно строить без применения давления, с позиции компромиссов. Можно продолжать начатые дела, завершать текущие.

Напомним,