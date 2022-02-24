Лунный гороскоп на 24 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
24 февраля 2022 00:10
Лунный гороскоп на 24 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Стрелец.
лунного Стрельца подходит для решения практических повседневных задач, но на глубокий анализ ситуации далеко не все в данный момент способны. Стрелец делает нас легкомысленными, но решительными.
Удачными астрологи называют всякого рода путешествия и командировки, а проекты по строительству и финансовые операции желательно перенести.
Напомним,