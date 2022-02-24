Лунный гороскоп на 24 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

24 февраля 2022 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 24 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 24 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Стрелец.

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Период лунного Стрельца подходит для решения практических повседневных задач, но на глубокий анализ ситуации далеко не все в данный момент способны. Стрелец делает нас легкомысленными, но решительными. 

Удачными астрологи называют всякого рода путешествия и командировки, а проекты по строительству и финансовые операции желательно перенести.

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Наступил двадцать четвертый лунный день, он является нейтральным и относительно пассивным. Отношения с людьми сегодня желательно строить без применения давления, с позиции компромиссов. Можно продолжать начатые дела, завершать текущие.

Напомним,  

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