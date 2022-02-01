Сразу три знака Зодиака ожидают позитивные изменения, сообщил Глоба
Астролог Павел Глоба рассказал о знаках Зодиака, которые должны подготовиться к позитивным переменам в жизни!
Телец, в ближайшие несколько дней вы будете находиться в пузыре беззаботности, а особенным это время должны сделать для своих близких именно вы.
Об этом говорит в прогнозе Павел Глоба.
Скорпион, ключом к успеху в вашем случае является позитивное мышление. Начинайте день словами «я смогу», и вы действительно окажетесь на все способны. Плохих помыслов даже не допускайте, советует Глоба.
Напомним,