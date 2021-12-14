Названы знаки Зодиака, которые в 2022 году переживут предательство: а вы в списке?

14 декабря 2021 18:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Названы знаки Зодиака, которые в 2022 году переживут предательство: а вы в списке?
Названы знаки Зодиака, которые в 2022 году переживут предательство: а вы в списке?
pixabay.com

Предательство больно ранит каждого из нас, но если вы будете предупреждены о том, что может произойти, то сможете своевременно принять меры!

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Весы, осторожнее! 

Вас могут обмануть. Как реагировать на предательство? Это придется решать вам самим. Астрологи предупреждает, что возможность сделать вид, что вы ничего не знаете, у вас останется. Но так ли нужно вам поддерживать токсичные отношения ради видимости счастья?

Овен, кажется вы уж слишком сосредоточились на карьере. 

Из-за недостатка внимания, которое партнер ощущает уже сейчас, он может в 2022 году начать искать отношения на стороне. И нет, не стоит набрасываться на партнера с упреками, просто пересмотрите свои жизненные приоритеты, ведь никто не будет терпеть ваше ежедневное отсутствие до ночи. 

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Дева, перемены сбивают вас с толку, однако в 2022 году придется привыкнуть, что не все всегда идет по плану. Причиной для предательства может послужить ваша требовательность к партнеру. Не держите его в ежовых рукавицах, смиритесь, что недостатки нсть у всех!

Напомним, 

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