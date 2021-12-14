Названы знаки Зодиака, которые в 2022 году переживут предательство: а вы в списке?

Названы знаки Зодиака, которые в 2022 году переживут предательство: а вы в списке?

Предательство больно ранит каждого из нас, но если вы будете предупреждены о том, что может произойти, то сможете своевременно принять меры!

Весы, осторожнее!

Вас могут обмануть. Как реагировать на предательство? Это придется решать вам самим. Астрологи предупреждает, что возможность сделать вид, что вы ничего не знаете, у вас останется. Но так ли нужно вам поддерживать токсичные отношения ради видимости счастья?

Овен, кажется вы уж слишком сосредоточились на карьере.

Из-за недостатка внимания, которое партнер ощущает уже сейчас, он может в 2022 году начать искать отношения на стороне. И нет, не стоит набрасываться на партнера с упреками, просто пересмотрите свои жизненные приоритеты, ведь никто не будет терпеть ваше ежедневное отсутствие до ночи.

Дева, перемены сбивают вас с толку, однако в 2022 году придется привыкнуть, что не все всегда идет по плану. Причиной для предательства может послужить ваша требовательность к партнеру. Не держите его в ежовых рукавицах, смиритесь, что недостатки нсть у всех!

Напомним,