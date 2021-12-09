Три знака зодиака обретут счастье в любви в 2022 году

Три знака зодиака обретут счастье в любви в 2022 году

Астролог Марк Анхель рассказал, у каких знаков Зодиака в 2022 году збудеться мечта встретить вторую половинку.

Лев, в 2022 году вы полюбите всем своим большим сердцем. Не исключено, что новое чувство поможет, наконец, понять, что амбиции не могут соревноваться с чистыми эмоциями и привязанностью.

Стрелец, в год Черного Тигра вы будете много путешествовать, однако это не помешает вам создать свое гнездышко. Если вы одиноки, то с большой вероятностью в следующем году встретите человека, который будет иметь аналогичные планы на жизнь, с ним вы и построите семью!

Прагматичные Козероги позволят себе отдаться чувствам и откроют новую главу в своей жизни. Уроженцев этого знака ждут большие перемены. 2022 год не будет похож на любой другой. Романтика обещает перерасти в серьезные отношения.

Напомним,