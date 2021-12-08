Прогноз Павла Глобы на 2022 год: чего ожидать

8 декабря 2021 13:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Прогноз Павла Глобы на 2022 год: чего ожидать
Что принесет 2022 год: Павел Глоба спрогнозировал катастрофы и продолжение пандемии
pixabay.com

Астролог Павел Глоба рассказал, каким будет наступающий 2022 год. По его словам, говорить о завершении пандемии коронавируса точно еще рано.

Экономика 

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Кризис, существующий сегодня, может усугубиться. К сожалению, многие столкнутся с ростом цен и нехваткой средств. Однако осенью 2022 года возникнут предпосылки для перестройки экономики: если правительства стран учтут ошибки прошлого, начнется выздоровление мировой экономики. 

Политика

На всех уровнях пройдут изменения, с высокой долей вероятности политические кризисы, назревавшие многие годы, дозреют и начнется острая фаза. 

Глоба отмечает, что на политической арене многих стран появятся новые лица, свежие идеи. Глобальные и крупные конфликты военного характера маловероятны, но неспокойная обстановка сохранятся во многих точках. 

Климат и погода

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Говорить об улучшении климатических условий рано, поэтому человечество ожидают катастрофы, связанные с глобальным потеплением. 

Павел Глоба считает, что говорить о победе над коронавирусом рано.

2021  и 2020 годы были своеобразной тренировкой.  Впереди - настоящая пандемия, которая  начнется с  2022 года.

Люди

Глоба уверяет, что в 2022 году человечество начнет действовать более осознанно, многие смогут обрести гармонию, прийти к необходимости саморазвития, существенно улучшить профессиональные навыки. Духовные ценности для многих станут основополагающими, ожидаются глобальные культурные события.

Напомним,

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