Прогноз Павла Глобы на 2022 год: чего ожидать

Что принесет 2022 год: Павел Глоба спрогнозировал катастрофы и продолжение пандемии

Астролог Павел Глоба рассказал, каким будет наступающий 2022 год. По его словам, говорить о завершении пандемии коронавируса точно еще рано.

Экономика

Политика

Кризис, существующий сегодня, может усугубиться. К сожалению, многие столкнутся с ростом цен и нехваткой средств. Однако осенью 2022 года возникнут предпосылки для перестройки экономики: если правительства стран учтут ошибки прошлого, начнется выздоровление мировой экономики.

На всех уровнях пройдут изменения, с высокой долей вероятности политические кризисы, назревавшие многие годы, дозреют и начнется острая фаза.

Глоба отмечает, что на политической арене многих стран появятся новые лица, свежие идеи. Глобальные и крупные конфликты военного характера маловероятны, но неспокойная обстановка сохранятся во многих точках.

Климат и погода

Говорить об улучшении климатических условий рано, поэтому человечество ожидают катастрофы, связанные с глобальным потеплением.

Павел Глоба считает, что говорить о победе над коронавирусом рано.

2021 и 2020 годы были своеобразной тренировкой. Впереди - настоящая пандемия, которая начнется с 2022 года.

Люди

Глоба уверяет, что в 2022 году человечество начнет действовать более осознанно, многие смогут обрести гармонию, прийти к необходимости саморазвития, существенно улучшить профессиональные навыки. Духовные ценности для многих станут основополагающими, ожидаются глобальные культурные события.

Напомним,