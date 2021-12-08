Прогноз Павла Глобы на 2022 год: чего ожидать
Астролог Павел Глоба рассказал, каким будет наступающий 2022 год. По его словам, говорить о завершении пандемии коронавируса точно еще рано.
Экономика
Политика
На всех уровнях пройдут изменения, с высокой долей вероятности политические кризисы, назревавшие многие годы, дозреют и начнется острая фаза.
Глоба отмечает, что на политической арене многих стран появятся новые лица, свежие идеи. Глобальные и крупные конфликты военного характера маловероятны, но неспокойная обстановка сохранятся во многих точках.
Климат и погода
Павел Глоба считает, что говорить о победе над коронавирусом рано.
2021 и 2020 годы были своеобразной тренировкой. Впереди - настоящая пандемия, которая начнется с 2022 года.
Люди
Глоба уверяет, что в 2022 году человечество начнет действовать более осознанно, многие смогут обрести гармонию, прийти к необходимости саморазвития, существенно улучшить профессиональные навыки. Духовные ценности для многих станут основополагающими, ожидаются глобальные культурные события.
Напомним,