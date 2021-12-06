Новый год 2022: с кем встретить год Водяного тигра, а кого лучше не приглашать

Новый год 2022: с кем встретить год Водяного тигра, а кого лучше не приглашать

Астрологи рассказали, с кем стоит и не стоит встречать Новый 2022 год.

Кого пригласить на Новый год 2022

В Новогоднюю ночь важны все детали, одежда, макияж, блюда на столе и, конечно же, компания, с которой вы проведете это особенное время. По словам астрологов, Тигр шумных вечеринок не любит, он будет рад, если вы позовете к себе несколько близких друзей.

Новый год в семейном кругу — тоже прекрасная идея.

Главное, чтобы рядом с вами не было неприятных или подлых людей. Точно не стоит звать к себе людей, с которыми вы бы предпочитали не видеться вообще. Старайтесь оградить себя от негатива по максимуму.

Еще одна важная деталь, Тигр не любит яркость и слишком сильное освещение, поэтому Новый год желательно встретить с уютным светом зажженных свеч.

Напомним,