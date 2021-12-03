Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году
Рассказываем, кому сказочно повезет в 2022 году!
Счастливчики 2022 года: рассказывает Павел Глоба
Представители этого знака Зодиака, наконец, перестанут беспокоиться о финансовых вопросах. На работе удача не будет их покидать. Вы без всякого труда сможете выйти на желаемый уровень дохода, при этом не придется все свободное время проводить на рабочем месте.
Близнецы, вам тоже повезет в следующем году! Судьба, наконец, предоставит вам возможность пожинать плоды того, что было сделано раньше.
Результаты вашей деятельности перестанут быть аморфным обещанием лучшей жизни, вы сможете получить реальные деньги.
И... потратить их в свое удовольствием.
Напомним,