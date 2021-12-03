Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году

3 декабря 2021 17:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году
Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году
pixabay.com

Рассказываем, кому сказочно повезет в 2022 году!

Счастливчики 2022 года: рассказывает Павел Глоба

Читайте такжеКак привлечь удачу в дом в Новый год 2022
Список счастливчиков следующего года возглавляют Овны.

Представители этого знака Зодиака, наконец, перестанут беспокоиться о финансовых вопросах. На работе удача не будет их покидать. Вы без всякого труда сможете выйти на желаемый уровень дохода, при этом не придется все свободное время проводить на рабочем месте.

Близнецы, вам тоже повезет в следующем году! Судьба, наконец, предоставит вам возможность пожинать плоды того, что было сделано раньше.

Результаты вашей деятельности перестанут быть аморфным обещанием лучшей жизни, вы сможете получить реальные деньги.

И... потратить их в свое удовольствием.

Читайте такжеГороскоп на 2022 год: астрологи назвали самые опасные дни
Победы на всех фронтах будут ждать и Весов. Если вы свободны, то сможете обзавестись семьей, если уже нашли своего человека, переживе с ним второй медовый месяц. Год также благоприятен для больших покупок, например, недвижимости.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

гороскоп Знаки Зодиака Павел Глоба Гороскоп 2022

Материалы по теме

Солнечное затмение 4 декабря 2021: каждому знаку Зодиака нужно подготовиться
Гороскопы

Солнечное затмение 4 декабря 2021: каждому знаку Зодиака нужно подготовиться
Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Рак: здоровье, деньги и любовь
Гороскопы

Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Рак: здоровье, деньги и любовь
МАСКА 2 сезон: Настя Каменских очаровала публику образом в атласном платье с глубоким декольте
Новости

МАСКА 2 сезон: Настя Каменских очаровала публику образом в атласном платье с глубоким декольте
Стосується кожного: Мифы про вакцинацию (эфир от 03.12.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Мифы про вакцинацию (эфир от 03.12.2021)

Популярное на сайте

Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым

Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым
Ученые открыли две новые группы крови: проверьте, не являетесь ли вы их носителями

Ученые открыли две новые группы крови: проверьте, не являетесь ли вы их носителями
Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной

Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2021)
Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)

Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK