В чем встречать Новый год 2022: цвета для привлечения денег, удачи и любви

8 декабря 2021 16:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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В чем встречать Новый год 2022: цвета для привлечения денег, удачи и любви
В чем встречать Новый год 2022: цвета для привлечения денег, удачи и любви
pixabay.com

В новогоднюю ночь имеет значение каждая мелочь, а особенно важен для символа года Водяного Тигра цвет одежды, в которой вы его встретите!

В одежде какого цвета встречать Новый год 2022

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Встречают по одежке, верно? Тигр не исключение, поэтому для доброжелательной встречи с символом следующего года астрологи рекомендуют уделить особенное внимание цвету вашего наряда на Новый год. 

Если хотите привлечь деньги, используйте глубокий синий, темно-зеленый и серый цвета.

Песочный, золотой и белый окажут положительное влияние на все сферы жизни, позволяя схватить за хвост удачу.

А если же вы жаждите любви, то выберите бирюзовый и серебристый цвета. 

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Будут уместны украшения из жемчуга или, например, морской тематики.

Ни в коем случае нельзя встречать Новый год 2022 в коричневом и фиолетовом одеянии. Не будет спокойный Тигр в восторге и от кислотных цветов. 

Напомним,

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