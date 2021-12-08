В чем встречать Новый год 2022: цвета для привлечения денег, удачи и любви
В новогоднюю ночь имеет значение каждая мелочь, а особенно важен для символа года Водяного Тигра цвет одежды, в которой вы его встретите!
В одежде какого цвета встречать Новый год 2022
Если хотите привлечь деньги, используйте глубокий синий, темно-зеленый и серый цвета.
Песочный, золотой и белый окажут положительное влияние на все сферы жизни, позволяя схватить за хвост удачу.
А если же вы жаждите любви, то выберите бирюзовый и серебристый цвета.
Ни в коем случае нельзя встречать Новый год 2022 в коричневом и фиолетовом одеянии. Не будет спокойный Тигр в восторге и от кислотных цветов.
Напомним,