Лунный гороскоп на 23 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

23 февраля 2022 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 23 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 23 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Скорпион.

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Период лунного Скорпиона помогает нам принимать ответственные и правильные решения. Можете положиться на свои интеллектуальные способности и склонность к анализу. Также вы без труда сконцентрируетесь на сути проблемы, сможете быстро ее решить.

В этот день очень важно посвятить время делам, которые действительно много значат для вас.  

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Наступил двадцать третий лунный день,  астрологи называют его весьма противоречивым. Например, в личных отношениях возможна ревность. Если же вы будете общаться со случайными людьми, то некоторые из них могут попытаться воздействовать на вас манипуляциями. Не позволяйте им!

Напомним,  

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