Лунный гороскоп на 23 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 23 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Скорпион.

Период лунного Скорпиона помогает нам принимать ответственные и правильные решения. Можете положиться на свои интеллектуальные способности и склонность к анализу. Также вы без труда сконцентрируетесь на сути проблемы, сможете быстро ее решить.

В этот день очень важно посвятить время делам, которые действительно много значат для вас.

Наступил двадцать третий лунный день, астрологи называют его весьма противоречивым. Например, в личных отношениях возможна ревность. Если же вы будете общаться со случайными людьми, то некоторые из них могут попытаться воздействовать на вас манипуляциями. Не позволяйте им!

Напомним,