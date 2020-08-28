Магнитные бури в сентябре 2020: чего ожидать украинцам
В сентябре 2020 года украинцев ожидают две мощные магнитные бури.
Дискомфорт во время магнитной бури могут ощущать как зависимые от метеорологических обстоятельств люди, так и остальные. Очень желательно в опасные дни, когда геомагнитное поле возмущено, не нагружать себя!
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Постарайтесь избегать вредной пищи и алкоголя, стоит ограничить употребление сахара и продуктов, в составе которых есть кофеин.
Если чувствуете, что не в состоянии успокоиться, выпейте чай на основе мяты, мелиссы или ромашки. Не забывайте о небольшой физической активности, которая поможет держать тело в тонусе и пережить сложный день.
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Постарайтесь запастить лекарствами, которые, при необходимости, устранят негативные симптомы. Кроме того, очень важно в эти дни не ссориться, не конфликтовать, негативные эмоции и стрессы лишь усилят ущерб.
Напомним,
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