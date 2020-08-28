Магнитные бури в сентябре 2020: чего ожидать украинцам

28 августа 2020 23:00 Алла Лысак
Магнитные бури в сентябре 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури в сентябре 2020: чего ожидать украинцам
pixabay.com

В сентябре 2020 года украинцев ожидают две мощные магнитные бури.

Дискомфорт во время магнитной бури могут ощущать как зависимые от метеорологических обстоятельств люди, так и остальные. Очень желательно в опасные дни, когда геомагнитное поле возмущено, не нагружать себя!

6 сентября 2020 года – магнитные возмущения 

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Гипертоники могут столкнуться с повышениями давления, некоторых в такие моменты беспокоит бессонница. Из-за повышенной возбудимости увеличиваются риски ссор, которые лишь усугубят дискомфорт из-за бури.

Постарайтесь избегать вредной пищи и алкоголя, стоит ограничить употребление сахара и продуктов, в составе которых есть кофеин.

Если чувствуете, что не в состоянии успокоиться, выпейте чай на основе мяты, мелиссы или ромашки. Не забывайте о небольшой физической активности, которая поможет держать тело в тонусе и пережить сложный день.

Магнитная буря – 29 сентября

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С самого утра начнется магнитная буря, которая достигнет пика 30 сентября. К сожалению, это двухдневное магнитное возмущение может зацепить многих, не только метеозависимых.

Постарайтесь запастить лекарствами, которые, при необходимости, устранят негативные симптомы. Кроме того, очень важно в эти дни не ссориться, не конфликтовать, негативные эмоции и стрессы лишь усилят ущерб.

Напомним,

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