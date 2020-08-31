Почему стоит добавить в ваш рацион острые продукты: ТОП-4 неочевидные причины

31 августа 2020 17:00 Антонина Старовойт
Почему стоит добавить в ваш рацион острые продукты: ТОП-4 неочевидные причины
Почему стоит добавить в ваш рацион острые продукты: ТОП-4 неочевидные причины
pixabay.com

Острую пищу незаслуженно обделяют вниманием. И очень напрасно, ведь она таит в себе множество положительных свойств.

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Острая еда часто вызывает у людей легкое отвращение. И делается это крайне зря, поскольку такая пища зачастую несет в себе гораздо больше пользы, чем те же молочные продукты, к примеру. А вот почему. 

Ускорение метаболизма 

Многочисленные научные исследование доказали, что ряд острых продуктов (черный перец и перец чили, тмин, куркума, корица) могут повысить скорость обмена веществ и снизить аппетит. Поэтому не нужно даже сидеть на диете, чтобы отлично выглядеть. 

Борьба с раковыми клетками

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Перец чили содержит в себе активный компонент, который помогает замедлить рост раковых клеток и разрушить их. При этом здоровых он ничуть не затрагивает и оставляет в сохранности. 

Убирает боль 

В том же перце чили содержится капсаицин. Это вещество имеет обезболивающее действие. Однако тут важно не перестараться – не принимайте острую пищу как единственное лекарство от боли. 

Убивает бактерии 

Благодаря тмину и куркуме, которые обладают мощными антиоксидантами и антимикробными свойствами, вы можете чистить ваш организм от токсинов. Также этот способ и потребление острого отлично подойдет и в осенний сезон простуд, чтобы уменьшить риск заболевания. 

Напомним, 

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