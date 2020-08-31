Почему стоит добавить в ваш рацион острые продукты: ТОП-4 неочевидные причины
Острую пищу незаслуженно обделяют вниманием. И очень напрасно, ведь она таит в себе множество положительных свойств.
Ускорение метаболизма
Многочисленные научные исследование доказали, что ряд острых продуктов (черный перец и перец чили, тмин, куркума, корица) могут повысить скорость обмена веществ и снизить аппетит. Поэтому не нужно даже сидеть на диете, чтобы отлично выглядеть.
Борьба с раковыми клетками
Убирает боль
В том же перце чили содержится капсаицин. Это вещество имеет обезболивающее действие. Однако тут важно не перестараться – не принимайте острую пищу как единственное лекарство от боли.
Убивает бактерии
Благодаря тмину и куркуме, которые обладают мощными антиоксидантами и антимикробными свойствами, вы можете чистить ваш организм от токсинов. Также этот способ и потребление острого отлично подойдет и в осенний сезон простуд, чтобы уменьшить риск заболевания.
Напомним,