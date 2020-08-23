Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 23 августа?
Магнитные бури в августеСиноптики отмечают, что последний день текущей недели пройдет в благоприятной геомагнитной обстановке. Возмущения, если и возникнут будут минимальными, они не повлияют на самочувствие в выходной.
Солнечная погода 23 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,