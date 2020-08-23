Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 23 августа?

Магнитные бури в августе

Солнечная погода 23 августа:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики отмечают, что последний день текущей недели пройдет в благоприятной геомагнитной обстановке. Возмущения, если и возникнут будут минимальными, они не повлияют на самочувствие в выходной.

Этим летом нас ждет еще одна геомагнитная буря, по мнению синоптиков, она разразится 29 августа. Постарайтесь на этот день не планировать ничего важного, пациентам с гипертонической болезнью следует чаще измерятьдавление.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,