Магнитные бури сегодня в Украине

23 августа 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 23 августа?

Магнитные бури в августе      

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Синоптики отмечают, что последний день текущей недели пройдет в благоприятной геомагнитной обстановке. Возмущения, если и возникнут будут минимальными, они не повлияют на самочувствие в выходной. 

Солнечная погода 23 августа:               

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                    
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Этим летом нас ждет еще одна геомагнитная буря, по мнению синоптиков, она разразится 29 августа. Постарайтесь на этот день не планировать ничего важного, пациентам с гипертонической болезнью следует чаще измерятьдавление. 

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

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