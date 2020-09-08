8 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

8 сентября 2020 00:30 Алла Лысак
8 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
8 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

8 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться

8 сентября является 252 днем года, до конца года осталось 114 дней.

Какой праздник 8 сентября 2020?                  

Памятные даты 8 сентября, годовщины и события

В 1296 году во Флоренции заложили собор Санта-Мария-дель-Фьоре.

В 1395 году в Москву из Владимира перенесена первая в мире икона, Владимирская икона Богородицы.

В 1522 году команда Фернана Магеллана завершила кругосветное путешествие.

В 1636 году основан старейший университет в США, Гарвард. 

В 1993 году создана Всемирная организация городов культурного наследия ЮНЕСКО.

8 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 8 сентября

8 сентября родились  британский актер Мартин Фримен, американская поп-певица Пинк.

Какой сегодня церковный или народный праздник

  • Овсяница

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Овсяница посвящена времени, когда украинцы собирали овес. В этот день традиционно готовили блины из овсяной муки, а также собирали грибы и продолжали заготавливать на зиму калину для лечения простуды. 

Приметы на 8 сентября

  • Заморозки в этот день, к ранней зиме.
  • Много рябины, морозы скоро. 
  • На овсяницу не опала листва дуба – будет суровая зима.

Именинники: Адриан, Наталья.

8 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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