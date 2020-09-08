8 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
8 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться
8 сентября является 252 днем года, до конца года осталось 114 дней.
Какой праздник 8 сентября 2020?
- Международный день физиотерапии,
- День солидарности журналистов (ООН),
- День волонтера в Испании,
- День победы (Мальта).
Памятные даты 8 сентября, годовщины и события
В 1296 году во Флоренции заложили собор Санта-Мария-дель-Фьоре.
В 1395 году в Москву из Владимира перенесена первая в мире икона, Владимирская икона Богородицы.
В 1522 году команда Фернана Магеллана завершила кругосветное путешествие.
В 1636 году основан старейший университет в США, Гарвард.
В 1993 году создана Всемирная организация городов культурного наследия ЮНЕСКО.
Кто родился 8 сентября
8 сентября родились британский актер Мартин Фримен, американская поп-певица Пинк.
Какой сегодня церковный или народный праздник
- Овсяница
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 8 сентября
- Заморозки в этот день, к ранней зиме.
- Много рябины, морозы скоро.
- На овсяницу не опала листва дуба – будет суровая зима.
Именинники: Адриан, Наталья.
Напомним,