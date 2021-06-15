Шаурма, пирожок и беляш: чем опасен фастфуд летом

15 июня 2021 22:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Шаурма, пирожок и беляш: чем опасен фастфуд летом
Шаурма, пирожок и беляш: чем опасен фастфуд летом
pixabay.com

Быстро, сытно, недорого, но безопасно ли? И почему перекус на ходу может закончиться визитом в инфекционное отделение?

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Журналисты «Ранку з Україною» решили проверить уличную еду на качество. Вместе с экспертами они приобрели жареный пирожок с картошкой, шаурму, сосиску в тесте и беляш с курицей в разных уличных киосках и проверили их качество. Оказывается, самые опасные именно жареные изделия.

Прежде всего стоит отметить, что из всего фастфуда на последнем месте будут жареные изделия. Ведь с этим продуктом вы потребляете невероятное количество жира, на котором уже жарилось не одно изделие, – отметила профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Елена Сидоренко.

Более того, начинка жареных изделий тоже не прошла проверку на качество.

Начинка беляша на курятину не похожа, к тому же здесь очень много лука, есть хрящи и мясо имеет довольно странный цвет – не характерный курице. Возможно, это мясо так называемой механической обвалки, – комментирует эксперт. – Что касается начинки пирожка – тоже есть вопросы. Картофель абсолютно не имеет вкуса.

pixabay.com

Проверка не пройдена. На очереди сосиска в тесте.

Основой такого изделия является сосиска, и проблема в том, что ее не всегда видно. В нашем случае сосиска – далеко не лучший вариант, она красная, то есть, мы имеем самый дешевый сорт сосиски, – рассказала Елена Сидоренко.

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Убедиться в качестве сосиски вам поможет обычный йод – нужно капнуть и подождать несколько минут. Если сосиски почернели – они второго сорта и мяса в них мало, больше муки, крахмала. Такой перекус может спровоцировать обострение болезней желудочно-кишечного тракта и даже спровоцировать инфекционное отравление.

На очереди проверка чуть ли не самого популярного фаст-фуда – шаурмы. Восточное мясное блюдо, завернутое в лаваш в сочетании с овощами, специями и соусами – звучит аппетитно. Но сочетание мяса и овощей с майонезами, соусами активно способствует размножению различных бактерий. Особенно летом!

Шаурма, пирожок и беляш: чем опасен фастфуд летом / pixabay.com

Если продукты питания хранятся длительное время непонятно в каких емкостях, без холодильника, особенно в жаркое время, есть большой риск того, что там будет немалое количество бактерий или даже паразитов, – комментирует диетолог Галина Незговорова.

Поэтому врачи советуют выбирать полезные перекусы – овощи или фрукты, но, если все равно очень хочется перекусить уличным фаст-фудом, не стесняйтесь спросить, откуда продукты, а лучше тщательно выбирайте место и продавца. И не стесняйтесь поинтересоваться наличием всех документов и разрешений. Ведь здоровье важнее любой вкусности!

Напомним,

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