Ученые назвали дозу кофе, способную защитить печень от заболеваний
22 июня 2021 15:30
Ученые назвали дозу кофе, способную защитить печень от заболеваний
pixabay.com
Если регулярно употреблять кофе в умеренных количествах, можно избежать хронических заболеваний печени.
Британские исследователи опубликовали результаты своего эксперимента о связи кофе и защиты печени в издании BMC Public Health. Сообщается, что были проанализированы диета и вредные привычки более 400 тысяч добровольцев.
Мы изучали полезные свойства напитка в молотом, а не в быстрорастворимом кофе.Специалисты порекомендовали пить кофе без сахара и десертов. Такое сочетание связано с резким скачком глюкозы в крови. После чего уровень глюкозы резко падает, и человек вместо бодрости ощущает слабость, головокружение.
Напомним,