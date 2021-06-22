Ученые назвали дозу кофе, способную защитить печень от заболеваний

Если регулярно употреблять кофе в умеренных количествах, можно избежать хронических заболеваний печени.

Британские исследователи опубликовали результаты своего эксперимента о связи кофе и защиты печени в издании BMC Public Health. Сообщается, что были проанализированы диета и вредные привычки более 400 тысяч добровольцев.

Специалисты выяснили, что три-четыре чашки кофе в сутки снижают развитие заболеваний печени на 20%. Если же регулярно пить по 2-3 чашки кофе ежедневно, риск летального исхода от заболеваний, связанных с печенью, снизится уже на 49%.

Мы изучали полезные свойства напитка в молотом, а не в быстрорастворимом кофе.

Специалисты порекомендовали пить кофе без сахара и десертов. Такое сочетание связано с резким скачком глюкозы в крови. После чего уровень глюкозы резко падает, и человек вместо бодрости ощущает слабость, головокружение.

Напомним,