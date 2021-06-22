Ученые назвали дозу кофе, способную защитить печень от заболеваний

22 июня 2021 15:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Ученые назвали дозу кофе, способную защитить печень от заболеваний
Ученые назвали дозу кофе, способную защитить печень от заболеваний
pixabay.com

Если регулярно употреблять кофе в умеренных количествах, можно избежать хронических заболеваний печени.

Британские исследователи опубликовали результаты своего эксперимента о связи кофе и защиты печени в издании BMC Public Health. Сообщается, что были проанализированы диета и вредные привычки более 400 тысяч добровольцев.

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Специалисты выяснили, что три-четыре чашки кофе в сутки снижают развитие заболеваний печени на 20%. Если же регулярно пить по 2-3 чашки кофе ежедневно,  риск летального исхода от заболеваний, связанных с печенью, снизится уже на 49%.

Мы изучали полезные свойства напитка в молотом, а не в быстрорастворимом кофе.
Специалисты порекомендовали пить кофе без сахара и десертов. Такое сочетание связано с резким скачком глюкозы в крови. После чего уровень глюкозы резко падает, и человек вместо бодрости ощущает слабость, головокружение.

Напомним,

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