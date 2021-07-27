Ученые назвали самую вредную позу для работы за ноутбуком
Дистанционная работа, карантин и пандемия значительно увеличили количество людей, которые работают из дома.
Но врачи предостерегают людей от работы с ноутбуком лежа – в таком случае важные условия, необходимые для умственного труда, не соблюдаются.
Страдают глаза
Лежа с ноутбуком, человек не фиксирует устройство в положении, которое считается комфортным для глаз.
Если будете работать длительно, то можете спровоцировать развитие близорукости из-за того, что глаза будут напрягаться на малых дистанциях.
При такой работе как у детей, так и у взрослых могут наблюдаться головные боли, проблемы со зрением и так далее.
Синдром сухого глаза, наверное, на себе испытали все фрилансеры.
Могут быть проблемы со спиной
Напомним,