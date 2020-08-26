ТОП-4 способа, как убрать мешки под глазами

Хотите избавиться от мешков под глазами навсегда?

Холодная вода

Мешки под глазами – результат регулярных стрессов , а также расстройств нервной системы. Именно из-за них мы выглядим более уставшими. А чтобы избавиться от этих симптомов, воспользуйтесь следующими советами.

Холод помогает уменьшить отечность. К примеру, вы можете умываться ледяной водой либо использовать замороженные кубики. Также в них можно добавить мяту или ромашку – это усилит эффект. Растения помогут снять быстро отек.

Огурец

Молоко

Благодаря составу огурца можно значительно уменьшить отек под глазами. Тщательно нарежьте его толстыми ломтиками и положите в холодильник на 15 минут. Затем положите по кусочку на глаза и ждите, пока они не потеплеют.

Смочите пару ватных дисков в холодном молоке. Затем поместите их под глаза на 20 минут. Молоко оказывает успокаивающее действие, из-за чего мешки и отечность уменьшаются.

Белок яйца

Яичный белок помогает придать коже упругости, а также спасти от опухших глаз. Лучше всего взбить его до однородной массы и нанести под глаза. Подождите, пока он засохнет, а затем смойте теплой водой.

Напомним,