ТОП-4 способа, как убрать мешки под глазами

26 августа 2020 15:30 Антонина Старовойт
ТОП-4 способа, как убрать мешки под глазами
ТОП-4 способа, как убрать мешки под глазами
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Хотите избавиться от мешков под глазами навсегда?

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Мешки под глазами – результат регулярных стрессов, а также расстройств нервной системы. Именно из-за них мы выглядим более уставшими. А чтобы избавиться от этих симптомов, воспользуйтесь следующими советами. 

Холодная вода 

Холод помогает уменьшить отечность. К примеру, вы можете умываться ледяной водой либо использовать замороженные кубики. Также в них можно добавить мяту или ромашку – это усилит эффект. Растения помогут снять быстро отек. 

Огурец

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Благодаря составу огурца можно значительно уменьшить отек под глазами. Тщательно нарежьте его толстыми ломтиками и положите в холодильник на 15 минут. Затем положите по кусочку на глаза и ждите, пока они не потеплеют. 

Молоко 

Смочите пару ватных дисков в холодном молоке. Затем поместите их под глаза на 20 минут. Молоко оказывает успокаивающее действие, из-за чего мешки и отечность уменьшаются. 

Белок яйца 

Яичный белок помогает придать коже упругости, а также спасти от опухших глаз. Лучше всего взбить его до однородной массы и нанести под глаза. Подождите, пока он засохнет, а затем смойте теплой водой. 

Напомним, 

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