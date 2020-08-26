ТОП-4 способа, как убрать мешки под глазами
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Холодная вода
Холод помогает уменьшить отечность. К примеру, вы можете умываться ледяной водой либо использовать замороженные кубики. Также в них можно добавить мяту или ромашку – это усилит эффект. Растения помогут снять быстро отек.
Огурец
Молоко
Смочите пару ватных дисков в холодном молоке. Затем поместите их под глаза на 20 минут. Молоко оказывает успокаивающее действие, из-за чего мешки и отечность уменьшаются.
Белок яйца
Яичный белок помогает придать коже упругости, а также спасти от опухших глаз. Лучше всего взбить его до однородной массы и нанести под глаза. Подождите, пока он засохнет, а затем смойте теплой водой.
Напомним,